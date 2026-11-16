Oxê de Xangô é o símbolo da justiça na tradição yorubá - Divulgação/ Idafro

Oxê de Xangô é o símbolo da justiça na tradição yorubáDivulgação/ Idafro

Publicado 16/11/2026 21:12

Em homenagem à Semana Nacional da Consciência Negra , o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, inaugura nesta terça-feira (17), às 17h, a escultura do Oxê de Xangô, símbolo da Justiça na tradição iorubá e patrimônio da cultura afro-brasileira.

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A escultura Oxê de Xangô será instalada no hall do Salão Nobre, localizado no 2º andar do edifício-sede, próximo à escada de acesso ao Plenário. Na tradição iorubá, Xangô está associado à justiça, à autoridade e ao equilíbrio, sendo o Oxê o instrumento que simboliza esses valores tradicionalmente relacionados ao orixá. A peça consiste em um machado com lâminas dos dois lados que simbolizam a consideração de todos os lados de uma controvérsia, representando a busca pela verdade e a justiça.



A homenagem atende a uma solicitação feita pelo Instituto de Defesa do Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, em reconhecimento à decisão do Plenário do STF, de novembro de 2024, na qual entendeu que a presença de símbolos religiosos em locais e órgãos públicos não fere a laicidade do Estado.

O próprio Plenário da Corte tem, pendurada na parede, atrás da cadeira do presidente, uma cruz comumente usada na fé católica.



Segundo o STF, a iniciativa tem o objetivo de promover a conscientização e o respeito sobre liberdade religiosa e diversidade cultural, além de celebrar valores que dialogam diretamente com a missão do Poder Judiciário: imparcialidade, equilíbrio, ponderação e responsabilidade no exercício de julgar.

Ato vai além do simbolismo

Para o presidente do Idafro, a instalação do Oxê é o símbolo do compromisso do STF com a promoção da igualdade racial, e a valorização da diversidade "como vetores imprescindíveis para que as decisões do Judiciário não reproduzam ideologias ou preferências raciais de julgadores".

No entendimento do presidente do Centro de Estudos e Dados Sobre Desigualdades Raciais (Cedra), Hélio dos Santos, a presença do Oxê de Xangô no prédio do STF é o "encontro com o ideal de justiça". Ele entende que não é apenas um gesto simbólico da Corte máxima do Poder Judiciário.



"Estou muito feliz com essa iniciativa. Pra mim, esse ato vai além do simbolismo, ele consolida uma possibilidade de a gente levar a questão racial para um outro patamar".



Na visão dele, a inauguração da escultura consolida uma decisão da Corte de dezembro do ano passado. Na ocasião, o Supremo reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e a ocorrência de graves violações a preceitos fundamentais.

O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, marca a morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos nacionais pela resistência à escravidão e enfrentamento ao racismo. Em 2011, a data entrou no calendário oficial e passou a ser celebrada como o Dia da Consciência Negra, e já era considerada feriado em alguns estados e municípios. Mas foi somente em 2023 que o Congresso Nacional aprovou a lei que transformou o Diada Consciência Negra em feriado nacional. Em 2024, a data será comemorada, pela primeira vez, em todo o país.



Com informações da Agência Brasil.