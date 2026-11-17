Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 17/11/2026 08:05

Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 34 milhões nesta terça-feira (20). O sorteio do concurso 3.087 será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no concurso anterior.

As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. Para participar, o jogador deve escolher pelo menos seis números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



No último concurso, os números sorteados foram: 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46. Como ninguém acertou todas as dezenas, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 134 milhões para o próximo sorteio.



Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais números no volante, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios da Mega-Sena são realizados pela Caixa, e os resultados podem ser consultados nos canais oficiais da instituição.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi realizada no último dia 10, no concurso 3.084. Um bolão de 15 cotas de Iturama (MG) fez um jogo de sete número e recebeu o total de R$ 3,2 milhões (R$ 219,1 mil cada cota). Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.

No concurso 3.083, sorteado em 8 de novembro. Uma aposta simples de Goiânia, em Goiás, levou o prêmio de R$ 59,5 milhões. O números sorteados foram 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

Em 28 de outubro, um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, fez um jogo simples no concurso 3.077 e recebeu sozinho o prêmio de R$ 324,9 milhões - o maior valor já premiado em um concurso regular. As dezenas sorteadas foram: 02-14-18-31-35-40.

Em 17 de setembro, um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi venceu a Mega-Sena. O concurso 3.059 sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.