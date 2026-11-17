Desde a ida para os EUA, Flávio votou remotamente em sessões e indicou assessores para seu gabinete - EFE / Andre Borges

Desde a ida para os EUA, Flávio votou remotamente em sessões e indicou assessores para seu gabineteEFE / Andre Borges

Publicado 17/11/2026 10:31

O deputado do Partido dos Trabalhadores Alencar Santana e advogados do Grupo Prerrogativas enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição pelo bloqueio do salário de Flávio Bolsonaro (PL) e a suspensão do seu mandato de senador da República . A petição foi enviada ao ministro da Corte Alexandre de Moraes.

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Eles sustentam que o ex-candidato à Presidência descumpriu deliberadamente as medias cautelares impostas pelo STF. Moraes, por pedido da Polícia Federal (PF) que já apontava o risco de fuga de Flávio, pediu que o senador entregasse seus passaportes logo após a perda na corrida eleitoral.



A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz por lavagem de dinheiro. A PF também justificou a medida pelo "precedente concreto" de Willer, amigo do senador, que está nos Estados Unidos enquanto é investigado.



Assinaram junto com o deputado os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Reinaldo Santos de Almeida. Eles afiram que, além do salário de Flávio Bolsonaro que passa dos R $46 mil, o parlamentar dispõe de uma estrutura parlamentar com o custo total que chega a aproximadamente R$ 400 mil.



Eles solicitam o "bloqueio de bens móveis e imóveis, contas bancárias, aplicações financeiras e chaves Pix do investigado, com a retenção do subsídio e de quaisquer valores creditados pelo Senado Federal em seu favor".



A petição, solicita que o Senado forneça, em 48 horas, informações sobre a viagem, para que seja averiguado se houve "eventual comunicação de ausência do País feita pelo investigado", registros sobre votação remota, despesas do gabinete e recursos utilizados.



Desde a ida para os Estados Unidos, Flávio votou remotamente em sessões e indicou dois assessores para seu gabinete.



O documento também solicita que a inclusão do seu nome na lista da Interpol "expedido o mandado, a determinação à Polícia Federal para que promova a inclusão do nome do investigado na difusão vermelha da Interpol, bem como a adoção das providências necessárias à formulação do pedido de extradição aos Estados Unidos da América". Eles sustentam que o ex-candidato à Presidência descumpriu deliberadamente as medias cautelares impostas pelo STF. Moraes, por pedido da Polícia Federal (PF) que já apontava o risco de fuga de Flávio, pediu que o senador entregasse seus passaportes logo após a perda na corrida eleitoral.A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz por lavagem de dinheiro. A PF também justificou a medida pelo "precedente concreto" de Willer, amigo do senador, que está nos Estados Unidos enquanto é investigado.Assinaram junto com o deputado os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Reinaldo Santos de Almeida. Eles afiram que, além do salário de Flávio Bolsonaro que passa dos R $46 mil, o parlamentar dispõe de uma estrutura parlamentar com o custo total que chega a aproximadamente R$ 400 mil.Eles solicitam o "bloqueio de bens móveis e imóveis, contas bancárias, aplicações financeiras e chaves Pix do investigado, com a retenção do subsídio e de quaisquer valores creditados pelo Senado Federal em seu favor".A petição, solicita que o Senado forneça, em 48 horas, informações sobre a viagem, para que seja averiguado se houve "eventual comunicação de ausência do País feita pelo investigado", registros sobre votação remota, despesas do gabinete e recursos utilizados.Desde a ida para os Estados Unidos, Flávio votou remotamente em sessões e indicou dois assessores para seu gabinete.O documento também solicita que a inclusão do seu nome na lista da Interpol "expedido o mandado, a determinação à Polícia Federal para que promova a inclusão do nome do investigado na difusão vermelha da Interpol, bem como a adoção das providências necessárias à formulação do pedido de extradição aos Estados Unidos da América".

A fuga

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fugiu para os Estados Unidos, após ser derrotado por Lula na disputa pela Presidência da República e descumprir a ordem de entregar seus passaportes.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado a apreensão dos passaportes regular e diplomático do senador pouco depois do resultado das eleições. A decisão foi após pedido da Polícia Federal, que observou "risco concreto de evasão".

Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em um inquérito que mira o advogado e amigo do senador Willer Tomaz.