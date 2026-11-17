Justiça havia determinado um prazo de 24h para a Meta remover ataques a Erika HiltonRenato Araújo / Câmara dos Deputados
O juiz afirmou na decisão que a empresa "foi regularmente intimada para o pagamento do débito, nos termos da decisão anteriormente proferida, tendo transcorrido o prazo assinalado sem comprovação de pagamento voluntário".
Também foi determinada a incidência da multa de 10%, além dos 10% previstos em lei pelos honorários advocatícios. Por outro lado, o juiz indeferiu o pedido de reconhecimento da prática do crime de desobediência, afirmando que isto escaparia de sua competência.
Em ordem de junho deste ano, foi determinado um prazo de 24h para a remoção do conteúdo. A multa diária após o período para remoção era de R$ 5 mil.
No vídeo publicado em maio por André Fernandes nas redes sociais e que não está mais disponível, ele tratava a deputada federal do PSOL pelo gênero masculino. A postagem foi feita após uma discussão na Câmara entre os dois legisladores, durante o fim da escala 6x1.
Ministério Público de São Paulo pediu condenação de Eduarda Campopiano por ofensas transfóbicas
Na ação civil pública, o promotor de Justiça Ricardo Manuel Castro requer o pagamento de uma indenização no valor de R$ 100 mil, a ser destinada ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.
Em 5 de outubro, Campopiano publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) uma mensagem que se referia a Erika como "homem biológico". Segundo a assessoria de Campopiano, "se tratou de uma manifestação provocativa realizada no contexto de debate político nas redes sociais, sem qualquer intenção de promover discriminação, violência ou hostilidade a qualquer pessoa".
Nas redes sociais, Campopiano compartilhou uma reportagem sobre o assunto e comentou: "Haja saco para aguentar".
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