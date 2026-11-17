Justiça havia determinado um prazo de 24h para a Meta remover ataques a Erika Hilton - Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Justiça havia determinado um prazo de 24h para a Meta remover ataques a Erika HiltonRenato Araújo / Câmara dos Deputados

Publicado 17/11/2026 10:22

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de quase R$ 179,7 mil da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, após a companhia não cumprir uma decisão judicial que ordenava que fosse retirado do ar um vídeo contra a deputada federal reeleita Erika Hilton (PSOL) . A postagem era do deputado federal André Fernandes (PL-CE).





O juiz afirmou na decisão que a empresa "foi regularmente intimada para o pagamento do débito, nos termos da decisão anteriormente proferida, tendo transcorrido o prazo assinalado sem comprovação de pagamento voluntário".



Também foi determinada a incidência da multa de 10%, além dos 10% previstos em lei pelos honorários advocatícios. Por outro lado, o juiz indeferiu o pedido de reconhecimento da prática do crime de desobediência, afirmando que isto escaparia de sua competência.



Em ordem de junho deste ano, foi determinado um prazo de 24h para a remoção do conteúdo. A multa diária após o período para remoção era de R$ 5 mil.



No vídeo publicado em maio por André Fernandes nas redes sociais e que não está mais disponível, ele tratava a deputada federal do PSOL pelo gênero masculino. A postagem foi feita após uma discussão na Câmara entre os dois legisladores, durante o fim da escala 6x1. LEIA MAIS: PF finaliza relatórios sobre citações a ministros no celular de Vorcaro O juiz afirmou na decisão que a empresa "foi regularmente intimada para o pagamento do débito, nos termos da decisão anteriormente proferida, tendo transcorrido o prazo assinalado sem comprovação de pagamento voluntário".Também foi determinada a incidência da multa de 10%, além dos 10% previstos em lei pelos honorários advocatícios. Por outro lado, o juiz indeferiu o pedido de reconhecimento da prática do crime de desobediência, afirmando que isto escaparia de sua competência.Em ordem de junho deste ano, foi determinado um prazo de 24h para a remoção do conteúdo. A multa diária após o período para remoção era de R$ 5 mil.No vídeo publicado em maio por André Fernandes nas redes sociais e que não está mais disponível, ele tratava a deputada federal do PSOL pelo gênero masculino. A postagem foi feita após uma discussão na Câmara entre os dois legisladores, durante o fim da escala 6x1.

Ministério Público de São Paulo pediu condenação de Eduarda Campopiano por ofensas transfóbicas

Em 21 de outubro, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça a condenação por danos sociais e morais coletivos da vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, e deputada estadual eleita, Eduarda Campopiano (PL-SP), por ofensas transfóbicas à deputada federal Erika Hilton.



Na ação civil pública, o promotor de Justiça Ricardo Manuel Castro requer o pagamento de uma indenização no valor de R$ 100 mil, a ser destinada ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.



Em 5 de outubro, Campopiano publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) uma mensagem que se referia a Erika como "homem biológico". Segundo a assessoria de Campopiano, "se tratou de uma manifestação provocativa realizada no contexto de debate político nas redes sociais, sem qualquer intenção de promover discriminação, violência ou hostilidade a qualquer pessoa".

A publicação ocorreu em meio ao primeiro turno das eleições. Campopiano foi a deputada estadual mais votada do país, com 956.238 votos. Já Erika Hilton foi reeleita deputada federal com 1.596.472, ficando atrás apenas de Lucas Pavanato (PL), que recebeu 3.038.438.



Nas redes sociais, Campopiano compartilhou uma reportagem sobre o assunto e comentou: "Haja saco para aguentar".