Rio de Janeiro receberá 350 mil doses, das quais 150 mil são direcionadas para a capitalDivulgação / Arthur Nascimento
As doses extras se somam às remessas mensais feitas a pedido das secretarias estaduais de Saúde. As entregas serão graduais, conforme a capacidade de recebimento de cada estado. O repasse aos municípios cabe aos governos estaduais.
Quantas doses cada estado vai receber?
- São Paulo - receberá mais de 500 mil doses;
- Rio de Janeiro - receberá 350 mil doses, das quais 150 mil vão diretamente para a capital;
- Minas Gerais - 290 mil;
- Rio Grande do Sul - 140 mil;
- Paraná - cerca de 50 mil;
- Piauí - 20,4 mil;
- Alagoas - 20 mil;
- Mato Grosso do Sul - 18 mil;
- Espírito Santo - cerca de 17 mil;
- Tocantins - 5 mil.
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina Comirnaty, da Pfizer, eficaz contra as cepas em circulação, incluindo a subvariante XFG. Neste ano, já foram distribuídas mais de 22,9 milhões de doses. Ao todo, 7,6 milhões foram aplicadas.
No mesmo balanço, o ministério informou que o Brasil notificou 3.641 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por covid-19 em 2026, ante 9.523 no mesmo período de 2025, uma queda de 62%. As mortes passaram de 1.481 para 445, uma redução de 70%.
Quem deve se vacinar?
A orientação para quem tem 60 anos ou mais e para pessoas imunocomprometidas é receber uma dose a cada seis meses. Para os demais grupos especiais, a recomendação é de uma dose por ano.
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas devem receber três doses. A segunda é aplicada quatro semanas depois da primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda.
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