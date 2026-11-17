Rio de Janeiro receberá 350 mil doses, das quais 150 mil são direcionadas para a capital - Divulgação / Arthur Nascimento

Rio de Janeiro receberá 350 mil doses, das quais 150 mil são direcionadas para a capitalDivulgação / Arthur Nascimento

Publicado 17/11/2026 10:52

O Ministério da Saúde autorizou nesta segunda-feira (16) o envio de doses extras da vacina contra Covid-19 a dez estados brasileiros. O Rio de Janeiro receberá 350 mil doses, das quais 150 mil são direcionadas para a capital. A medida busca reforçar os estoques locais e manter a vacinação dos grupos prioritários, como crianças menores de 5 anos, gestantes, idosos e pessoas imunocomprometidas.





As doses extras se somam às remessas mensais feitas a pedido das secretarias estaduais de Saúde. As entregas serão graduais, conforme a capacidade de recebimento de cada estado. O repasse aos municípios cabe aos governos estaduais.

LEIA MAIS: Justiça bloqueia R$180 mil da Meta por não apagar ataque a Erika Hilton As doses extras se somam às remessas mensais feitas a pedido das secretarias estaduais de Saúde. As entregas serão graduais, conforme a capacidade de recebimento de cada estado. O repasse aos municípios cabe aos governos estaduais.

Quantas doses cada estado vai receber?



De acordo com o ministério, as doses serão distribuídas da seguinte forma:



- São Paulo - receberá mais de 500 mil doses;

- Rio de Janeiro - receberá 350 mil doses, das quais 150 mil vão diretamente para a capital;

- Minas Gerais - 290 mil;

- Rio Grande do Sul - 140 mil;

- Paraná - cerca de 50 mil;

- Piauí - 20,4 mil;

- Alagoas - 20 mil;

- Mato Grosso do Sul - 18 mil;

- Espírito Santo - cerca de 17 mil;

- Tocantins - 5 mil.



O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina Comirnaty, da Pfizer, eficaz contra as cepas em circulação, incluindo a subvariante XFG. Neste ano, já foram distribuídas mais de 22,9 milhões de doses. Ao todo, 7,6 milhões foram aplicadas.



No mesmo balanço, o ministério informou que o Brasil notificou 3.641 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por covid-19 em 2026, ante 9.523 no mesmo período de 2025, uma queda de 62%. As mortes passaram de 1.481 para 445, uma redução de 70%.



No entanto, o boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da última quinta-feira (12) aponta para uma tendência de crescimento das confirmações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associadas à Covid-19 no Rio de Janeiro e em outros estados.

Quem deve se vacinar?



A vacina faz parte do calendário nacional para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e pessoas a partir de 60 anos. Ela também é recomendada para grupos especiais, como pessoas com comorbidades e imunocomprometidas.



A orientação para quem tem 60 anos ou mais e para pessoas imunocomprometidas é receber uma dose a cada seis meses. Para os demais grupos especiais, a recomendação é de uma dose por ano.



Crianças de 6 meses a menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas devem receber três doses. A segunda é aplicada quatro semanas depois da primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda.