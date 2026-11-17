Manuella Tyler publicou vídeos críticos a Flávio Bolsonaro - Reprodução / Instagram

Manuella Tyler publicou vídeos críticos a Flávio BolsonaroReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 11:19

A 21ª Vara Cível de Brasília condenou a candidata a deputada federal Manuella Tyler (PSB) ao pagamento de R$ 7,5 mil de indenização por danos morais ao senador e ex-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) . A Justiça também determinou a retirada de conteúdos das redes em um prazo de cinco dias, sob pena de R$ 1 mil de multa por dia.





Procurada pela reportagem, Manuella Tyler não respondeu. Na defesa à Justiça, sustentou que Flávio "está sujeito a escrutínio público ampliado; que os temas abordados no vídeo foram objeto de investigações e ampla cobertura jornalística; que a manifestação constitui crítica política; que a expressão final representa juízo de valor hiperbólico; e que não existe ato ilícito ou dano moral indenizável".



A decisão do juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho atende a uma ação ajuizada por Flávio Bolsonaro, que acusou Manuella de publicar vídeos, em colaboração com outros perfis, que descrevem supostos esquemas de corrupção, como "rachadinhas" e ao caso Master. Manuella Tyler ficou como suplente de deputada federal depois de receber 2.145 votos.



O juiz argumentou que a Constituição protege a liberdade de expressão e os direitos à honra e à imagem e que as publicações ultrapassaram o espaço assegurado à crítica e à informação. Segundo a decisão, os conteúdos imputam culpa a quem, até o momento, está apenas sendo investigado.



De acordo com o juiz, não é irregular mencionar investigações, referenciar processos judiciais ou reproduzir informações jornalísticas. O que cria as condições de ilegalidade é a "construção comunicativa que apresenta ao destinatário sucessivas participações em esquemas ilícitos como premissas factuais da conclusão depreciativa".



Ele destaca ainda que a responsabilização civil não representa punição pela orientação política da manifestação ou sanção pelo exercício da crítica. Ela "incide exclusivamente sobre comunicação específica, já realizada e posteriormente examinada em processo judicial".



Na ação, o valor requerido por Flávio foi de R$ 80 mil. O tribunal condenou Manuella ao pagamento de R$ 7,5 mil, considerando um valor "proporcional ao excesso concretamente reconhecido e à capacidade declarada da requerida, sem transformar a responsabilidade civil em instrumento capaz de produzir efeito inibidor desproporcional sobre a crítica política". LEIA MAIS: Deputado pede ao STF que Flávio deixe de receber salário de senador Procurada pela reportagem, Manuella Tyler não respondeu. Na defesa à Justiça, sustentou que Flávio "está sujeito a escrutínio público ampliado; que os temas abordados no vídeo foram objeto de investigações e ampla cobertura jornalística; que a manifestação constitui crítica política; que a expressão final representa juízo de valor hiperbólico; e que não existe ato ilícito ou dano moral indenizável".A decisão do juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho atende a uma ação ajuizada por Flávio Bolsonaro, que acusou Manuella de publicar vídeos, em colaboração com outros perfis, que descrevem supostos esquemas de corrupção, como "rachadinhas" e ao caso Master. Manuella Tyler ficou como suplente de deputada federal depois de receber 2.145 votos.O juiz argumentou que a Constituição protege a liberdade de expressão e os direitos à honra e à imagem e que as publicações ultrapassaram o espaço assegurado à crítica e à informação. Segundo a decisão, os conteúdos imputam culpa a quem, até o momento, está apenas sendo investigado.De acordo com o juiz, não é irregular mencionar investigações, referenciar processos judiciais ou reproduzir informações jornalísticas. O que cria as condições de ilegalidade é a "construção comunicativa que apresenta ao destinatário sucessivas participações em esquemas ilícitos como premissas factuais da conclusão depreciativa".Ele destaca ainda que a responsabilização civil não representa punição pela orientação política da manifestação ou sanção pelo exercício da crítica. Ela "incide exclusivamente sobre comunicação específica, já realizada e posteriormente examinada em processo judicial".Na ação, o valor requerido por Flávio foi de R$ 80 mil. O tribunal condenou Manuella ao pagamento de R$ 7,5 mil, considerando um valor "proporcional ao excesso concretamente reconhecido e à capacidade declarada da requerida, sem transformar a responsabilidade civil em instrumento capaz de produzir efeito inibidor desproporcional sobre a crítica política".

Maioria reprova fuga de Flávio Bolsonaro

Pesquisa Quaest divulgada no último dia 8 aponta que, para 62% dos entrevistados, a ida do senador aos Estados Unidos foi uma decisão "errada", enquanto 29% a consideram "certa". Outros 9% não souberam ou não responderam.

A decisão de deixar o País é reprovada até mesmo por uma parcela dos eleitores que votaram em Flávio no segundo turno. Embora 58% considerem acertada a ida do senador ao país estrangeiro, quase um terço (32%) não concorda com a atitude. Entre os que votaram em Lula, a rejeição é ampla: de 89%.



A Quaest também perguntou sobre a motivação de Flávio para sair do País. Quase seis em cada dez (56%) dizem que o senador deixou o Brasil para "fugir da Justiça", enquanto 35% acreditam que foi para "se proteger de perseguição política". Outros 2% não concordam com nenhuma das duas hipóteses colocadas e 7% não sabem ou não quiseram responder.