Escritório de advocacia não repassou à ex-mulher valores depositados por Luis Cláudio Lula da Silva - Reprodução

Escritório de advocacia não repassou à ex-mulher valores depositados por Luis Cláudio Lula da SilvaReprodução

Publicado 17/11/2026 12:02

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (17), a Operação Nexus, que investiga um suposto golpe contra o empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , durante o processo de separação de sua ex-mulher, Natália Schincariol.





Segundo as apurações conduzidas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (2ª DIG), Natália contratou um escritório de advocacia para intermediar as negociações e formalizar um acordo entre as partes. Luís Cláudio teria efetuado os pagamentos previstos diretamente ao escritório, mas os valores não teriam sido repassados à ex-companheira.



Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Carlos, Campinas e Itatiba, no interior paulista, além de Ponta Grossa, onde as diligências contam com o apoio da Polícia Civil do Paraná.



A operação inclui medidas cautelares patrimoniais e financeiras contra pessoas físicas e jurídicas investigadas, entre elas o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 800 mil.



Em abril de 2024, Natália registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, no qual acusou Luís Cláudio de violência física, verbal, psicológica e moral, relatando episódios como uma cotovelada na barriga. À época, a Justiça paulista, por decisão da juíza Joanna Palmieri Abdallah, concedeu medidas protetivas que determinaram o afastamento do empresário do apartamento em que o casal vivia e a manutenção de uma distância mínima de 200 metros da ex-companheira.



Em julho do mesmo ano, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito sem indiciar Luís Cláudio, por considerar insuficientes as provas que sustentassem as acusações de violência física e psicológica. A defesa do filho do presidente negou as acusações e as classificou como caluniosas, injuriosas e difamatórias. LEIA MAIS: Ex-candidata é condenada a pagar multa por acusar Flávio de corrupção Segundo as apurações conduzidas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (2ª DIG), Natália contratou um escritório de advocacia para intermediar as negociações e formalizar um acordo entre as partes. Luís Cláudio teria efetuado os pagamentos previstos diretamente ao escritório, mas os valores não teriam sido repassados à ex-companheira.Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Carlos, Campinas e Itatiba, no interior paulista, além de Ponta Grossa, onde as diligências contam com o apoio da Polícia Civil do Paraná.A operação inclui medidas cautelares patrimoniais e financeiras contra pessoas físicas e jurídicas investigadas, entre elas o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 800 mil.Em abril de 2024, Natália registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, no qual acusou Luís Cláudio de violência física, verbal, psicológica e moral, relatando episódios como uma cotovelada na barriga. À época, a Justiça paulista, por decisão da juíza Joanna Palmieri Abdallah, concedeu medidas protetivas que determinaram o afastamento do empresário do apartamento em que o casal vivia e a manutenção de uma distância mínima de 200 metros da ex-companheira.Em julho do mesmo ano, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito sem indiciar Luís Cláudio, por considerar insuficientes as provas que sustentassem as acusações de violência física e psicológica. A defesa do filho do presidente negou as acusações e as classificou como caluniosas, injuriosas e difamatórias.

Deputado e advogados do Prerrogativas pedem ao STF que Flávio deixe de receber salário de senador

O deputado Alencar Santana (PT) e advogados do Grupo Prerrogativas enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição pelo bloqueio do salário de Flávio Bolsonaro (PL) e a suspensão do seu mandato de senador da República. A petição foi enviada ao ministro da Corte Alexandre de Moraes.



Eles sustentam que o ex-candidato à Presidência descumpriu deliberadamente as medias cautelares impostas pelo STF. Moraes, por pedido da Polícia Federal (PF) que já apontava o risco de fuga de Flávio, pediu que o senador entregasse seus passaportes logo após a perda na corrida eleitoral.



A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz por lavagem de dinheiro. A PF também justificou a medida pelo "precedente concreto" de Willer, amigo do senador, que está nos Estados Unidos enquanto é investigado.



Assinaram junto com o deputado os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Reinaldo Santos de Almeida. Eles afiram que, além do salário de Flávio Bolsonaro que passa dos R$ 46 mil, o parlamentar dispõe de uma estrutura parlamentar com o custo total que chega a aproximadamente R$ 400 mil.



Eles solicitam o "bloqueio de bens móveis e imóveis, contas bancárias, aplicações financeiras e chaves Pix do investigado, com a retenção do subsídio e de quaisquer valores creditados pelo Senado Federal em seu favor".



A petição, solicita que o Senado forneça, em 48 horas, informações sobre a viagem, para que seja averiguado se houve "eventual comunicação de ausência do País feita pelo investigado", registros sobre votação remota, despesas do gabinete e recursos utilizados. Desde a ida para os Estados Unidos, Flávio votou remotamente em sessões e indicou dois assessores para seu gabinete.



O documento também solicita que a inclusão do seu nome na lista da Interpol "expedido o mandado, a determinação à Polícia Federal para que promova a inclusão do nome do investigado na difusão vermelha da Interpol, bem como a adoção das providências necessárias à formulação do pedido de extradição aos Estados Unidos da América".