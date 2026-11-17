Anvisa suspendeu, nesta terça-feira, fabricação de suplementos alimentares - Valter Campanato / Agência Brasil

Anvisa suspendeu, nesta terça-feira, fabricação de suplementos alimentaresValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 17/11/2026 12:41

O botox poderá ser usado no Brasil para o relaxamento do músculo da mastigação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a indicação terapêutica da toxina butolínica tipo A no tratamento de hipertrofia benigna do masseter. A resolução foi publicada nessa segunda-feira (16) no Diário Oficial da União.





A toxina atua no bloqueio temporário da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas, o que promove a descontração localizada da musculatura tratada. O medicamento já tem diversas indicações terapêuticas aprovadas no Brasil, tanto para condições neurológicas e musculares quanto para uso estético.

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Hipertrofia benigna

A hipertrofia benigna do masseter é caracterizada pelo aumento do volume desse músculo responsável pela mastigação, podendo resultar em alterações do contorno facial, especialmente pelo alargamento da região inferior da face.



De acordo com a Anvisa, embora não represente risco à vida, a condição pode causar repercussões funcionais e estéticas, com impacto na qualidade de vida e na autopercepção dos pacientes.



As evidências de eficácia e segurança para a nova indicação foram estabelecidas por um ensaio clínico de fase 3 que avaliou 377 pessoas. Foi demonstrado que 51,2% dos participantes tratados com Botox alcançaram melhora de pelo menos dois graus na escala de avaliação da proeminência do masseter, em comparação com 2,2% dos participantes que receberam placebo.

Três suplementos alimentares têm fabricação e venda suspensas

Suplementos alimentares de pelo menos três empresas tiveram fabricação e venda suspensas no país. Resoluções da Anvisa desta terça-feira (17) citam irregulares na produção e determinam o recolhimento dos produtos.



O suplemento alimentar líquido Melatonina Spray-Norvy, da empresa Norvy Saúde, é uma das substâncias. Segundo o texto, além de o ingrediente não ter sido avaliado em relação à segurança para uso sublingual, foi identificada a divulgação de alegações não aprovadas na propaganda do produto, como "Ação mais rápida na hora de dormir" e" Sono mais rápido".



A resolução também suspendeu todos os suplementos fabricados pela Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia. Inspeção sanitária na empresa em Goiás constatou falhas graves na fabricação dos produtos, como:



- armazenamento inadequado;

- prazo de validade expirado;

- ausência de controle de qualidade;

- área de armazenamento com sujidades;

- falhas estruturais;

- fluxo cruzado;

- potabilidade da água inadequada.



Falta de documentos

A medida também suspendeu dois produtos fabricados pela Morbach Nutri Complementos Alimentares: suplemento alimentar em cápsulas Nutri Bluwey e Nutri AN-T. A documentação apresentada nas notificações é insuficiente para comprovar a composição, qualidade e segurança dos produtos. Além disso, foram identificados ingredientes não autorizados para uso em suplementos alimentares.



A reportagem entrou em contato com as empresas, mas não obteve respostas. O espaço para posicionamento segue aberto.