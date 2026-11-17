Anvisa suspendeu, nesta terça-feira, fabricação de suplementos alimentaresValter Campanato / Agência Brasil
A toxina atua no bloqueio temporário da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas, o que promove a descontração localizada da musculatura tratada. O medicamento já tem diversas indicações terapêuticas aprovadas no Brasil, tanto para condições neurológicas e musculares quanto para uso estético.
Hipertrofia benigna
De acordo com a Anvisa, embora não represente risco à vida, a condição pode causar repercussões funcionais e estéticas, com impacto na qualidade de vida e na autopercepção dos pacientes.
As evidências de eficácia e segurança para a nova indicação foram estabelecidas por um ensaio clínico de fase 3 que avaliou 377 pessoas. Foi demonstrado que 51,2% dos participantes tratados com Botox alcançaram melhora de pelo menos dois graus na escala de avaliação da proeminência do masseter, em comparação com 2,2% dos participantes que receberam placebo.
Três suplementos alimentares têm fabricação e venda suspensas
O suplemento alimentar líquido Melatonina Spray-Norvy, da empresa Norvy Saúde, é uma das substâncias. Segundo o texto, além de o ingrediente não ter sido avaliado em relação à segurança para uso sublingual, foi identificada a divulgação de alegações não aprovadas na propaganda do produto, como "Ação mais rápida na hora de dormir" e" Sono mais rápido".
A resolução também suspendeu todos os suplementos fabricados pela Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia. Inspeção sanitária na empresa em Goiás constatou falhas graves na fabricação dos produtos, como:
- armazenamento inadequado;
- prazo de validade expirado;
- ausência de controle de qualidade;
- área de armazenamento com sujidades;
- falhas estruturais;
- fluxo cruzado;
- potabilidade da água inadequada.
Falta de documentos
A reportagem entrou em contato com as empresas, mas não obteve respostas. O espaço para posicionamento segue aberto.
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