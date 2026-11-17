O suspeito teria enviado um videogame com explosivo para a loja de eletrônicos - Reprodução / TV Globo

O suspeito teria enviado um videogame com explosivo para a loja de eletrônicosReprodução / TV Globo

Publicado 17/11/2026 13:45

Polícia Civil de São Paulo investiga se o empresário Everton Yoshizumi Lima, de 39 anos, apontado como mandante de um atentado a uma loja de eletrônicos em Santo André, na Grande São Paulo, está envolvido em outros ataques contra comerciantes da região.

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Ele foi preso no dia 23 de outubro, suspeito de enviar um videogame com explosivos para um lojista concorrente. O caso ocorreu no dia da reinauguração de uma loja de eletrônicos. Ele foi preso no dia 23 de outubro, suspeito de enviar um videogame com explosivos para um lojista concorrente. O caso ocorreu no dia da reinauguração de uma loja de eletrônicos.

Quando o videogame chegou à loja de eletrônicos para um conserto, o funcionário estranhou o estado do equipamento. O dono conta que conversava com um amigo quando percebeu uma fumaça saindo da gaveta onde tinha colocado o aparelho.

O aparelho foi colocado em uma gaveta. A loja fechou às 18h, mas Yohann e os funcionários permaneceram no local até por volta das 19h. A explosão aconteceu às 20h45. Os dois tiveram ferimentos leves.



De acordo com as investigações, Everton Yoshizumi simulou ser cliente e manteve contato com a loja por mensagens, alegando a necessidade de um desbloqueio no aparelho.



Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram o suspeito entregando o videogame a um motoboy que desconhecia a presença do explosivo.



"Ele disse para esse motoqueiro que ele também era motoboy, que seria colega de profissão, que a moto dele quebrou ali e pediu esse socorro para ele finalizar a última etapa do percurso, que seria o último cliente que ele teria para atender", afirmou o delegado Matheus Rezende Dias à TV Globo.



Durante o cumprimento de mandados na residência do investigado, os agentes apreenderam o capacete e a blusa cinza utilizada no dia do crime, além de metanol e outras substâncias químicas com indícios de uso na fabricação do artefato explosivo.



Everton Yoshizumi Lima atua no mesmo ramo de comércio de produtos eletrônicos e possui dois estabelecimentos comerciais na mesma rua da loja atingida. A principal linha da polícia aponta a eliminação da concorrência como motivação para o crime



Segundo o delegado, há relatos de que um concorrente de médio porte sofreu pressões no passado, optou por encerrar as atividades e acabou tendo o ponto comercial adquirido pelo investigado por valores muito abaixo de mercado.



O suspeito, que já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma, responderá por duas tentativas de homicídio.

Em nota, a defesa negou a participação de Everton Yoshizumi Lima no crime e disse que vai recorrer da prisão