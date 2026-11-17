O suspeito teria enviado um videogame com explosivo para a loja de eletrônicosReprodução / TV Globo
Ele foi preso no dia 23 de outubro, suspeito de enviar um videogame com explosivos para um lojista concorrente. O caso ocorreu no dia da reinauguração de uma loja de eletrônicos.
De acordo com as investigações, Everton Yoshizumi simulou ser cliente e manteve contato com a loja por mensagens, alegando a necessidade de um desbloqueio no aparelho.
Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram o suspeito entregando o videogame a um motoboy que desconhecia a presença do explosivo.
"Ele disse para esse motoqueiro que ele também era motoboy, que seria colega de profissão, que a moto dele quebrou ali e pediu esse socorro para ele finalizar a última etapa do percurso, que seria o último cliente que ele teria para atender", afirmou o delegado Matheus Rezende Dias à TV Globo.
Durante o cumprimento de mandados na residência do investigado, os agentes apreenderam o capacete e a blusa cinza utilizada no dia do crime, além de metanol e outras substâncias químicas com indícios de uso na fabricação do artefato explosivo.
Everton Yoshizumi Lima atua no mesmo ramo de comércio de produtos eletrônicos e possui dois estabelecimentos comerciais na mesma rua da loja atingida. A principal linha da polícia aponta a eliminação da concorrência como motivação para o crime
Segundo o delegado, há relatos de que um concorrente de médio porte sofreu pressões no passado, optou por encerrar as atividades e acabou tendo o ponto comercial adquirido pelo investigado por valores muito abaixo de mercado.
O suspeito, que já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma, responderá por duas tentativas de homicídio.
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