Praça José Luiz de Mello Malheiro, na Liberdade, região central de São Paulo - Google Maps / Reprodução

Praça José Luiz de Mello Malheiro, na Liberdade, região central de São PauloGoogle Maps / Reprodução

Publicado 17/11/2026 15:23 | Atualizado 17/11/2026 15:24

O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira na Praça José Luiz de Mello Malheiro, na Liberdade, região central de São Paulo , nessa terça-feira, 17. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

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Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas após pessoas que passavam pelo local perceberem sangue escorrendo do eletrodoméstico.



O corpo estava coberto por cobertores e pedaços de papelão. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a perícia foi acionada. O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas após pessoas que passavam pelo local perceberem sangue escorrendo do eletrodoméstico.O corpo estava coberto por cobertores e pedaços de papelão. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a perícia foi acionada. O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial.

Corpos encontrados na Grande SP

Na semana passada, o corpo de um homem foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, na Estrada Jorge Cremm, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava envolta em um cobertor.



Desde o início de setembro, foram registrados ao menos 17 casos de corpos encontrados com sinais de violência na capital e na região metropolitana, segundo a SSP.



Ainda de acordo com a pasta, as ocorrências eram investigadas individualmente. Até o dia 23 de outubro, dez autores de quatro dos 17 assassinatos foram identificados.



Na capital, foram registrados 14 casos, todos sob responsabilidade do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Outros três ocorreram em Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo e são apurados pelas delegacias locais.

Operação mira advogados suspeitos de golpe contra filho de Lula

Segundo as apurações conduzidas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (2ª DIG), Natália contratou um escritório de advocacia para intermediar as negociações e formalizar um acordo entre as partes. Luís Cláudio teria efetuado os pagamentos previstos diretamente ao escritório, mas os valores não teriam sido repassados à ex-companheira.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Carlos, Campinas e Itatiba, no interior paulista, além de Ponta Grossa, onde as diligências contam com o apoio da Polícia Civil do Paraná.



A operação inclui medidas cautelares patrimoniais e financeiras contra pessoas físicas e jurídicas investigadas, entre elas o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 800 mil.



Em abril de 2024, Natália registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, no qual acusou Luís Cláudio de violência física, verbal, psicológica e moral, relatando episódios como uma cotovelada na barriga. À época, a Justiça paulista, por decisão da juíza Joanna Palmieri Abdallah, concedeu medidas protetivas que determinaram o afastamento do empresário do apartamento em que o casal vivia e a manutenção de uma distância mínima de 200 metros da ex-companheira.