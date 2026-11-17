Ministro do STF, Flávio Dino tomou uma decisão sobre as ações nesta terça-feira - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Ministro do STF, Flávio Dino tomou uma decisão sobre as ações nesta terça-feiraFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 17/11/2026 16:28 | Atualizado 17/11/2026 16:45

Na semana passada, o plenário virtual da Corte iniciou o julgamento para referendar a liminar do ministro, que é relator do caso, sobre a questão, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de destaque feito por Luiz Fux. O placar parcial do julgamento está 4 votos a 0 para manter a decisão do relator.Na decisão de hoje, Dino reforçou que sua liminar que manteve a implantação da nova escala para 16 de dezembro deste ano continua em vigor.O ministro também ressaltou que as negociações coletivas para implantação da nova jornada não estão proibidas.“Friso que as negociações coletivas, protegidas pela Constituição Federal e mencionadas na decisão liminar, também podem prosseguir, nos termos que as partes sindicais e empresariais considerarem cabíveis”, afirmou o ministro.A data da retomada do julgamento sobre o fim da escala 6x1 vai depender do presidente do STF, ministro Edson Fachin, responsável pela pauta do plenário.Para definir a data, o ministro Luiz Fux precisa liberar o processo para julgamento no plenário físico. O ministro ainda não indicou quando deve tomar a medida.