Marco Buzzi foi acusado de tentar agarrar uma jovem de 18 e uma ex-funcionária - Sergio Amaral / STJ

Marco Buzzi foi acusado de tentar agarrar uma jovem de 18 e uma ex-funcionáriaSergio Amaral / STJ

Publicado 17/11/2026 16:58 | Atualizado 17/11/2026 18:01

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , Luis Felipe Salomão, abriu prazo de 90 dias para que o ministro Marco Aurélio Buzzi, afastado por acusações de assédio e importunação sexual, desocupe o imóvel funcional em Brasília. Procurada pelo Estadão, a defesa de Buzzi não respondeu.

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A medida não está expressamente prevista nos normativos internos, mas dá ao comando do tribunal o poder de decidir sobre direitos concedidos a seus membros em casos de sanção. Buzzi foi penalizado administrativamente à disponibilidade com proposta de perda do cargo e exclusão dos quadros da magistratura - o que precisa de confirmação do Supremo Tribunal Federal (STF).



"É bem verdade que a norma não prevê expressamente a cessação da outorga de permissão de uso de imóvel funcional nos casos em que o permissionário é sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade. No entanto, o art. 20 da citada resolução estabelece que '[o]s casos omissos serão decididos pela/o presidente do Tribunal, que poderá delegar essa atribuição à/ao titular da Secretaria do Tribunal'", diz o despacho de Salomão.



Buzzi terá que entregar as chaves do apartamento e devolver também "equipamentos, materiais e demais bens patrimoniais".



"Com efeito, se o magistrado sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade - ainda mais que houve, no caso, a indicação e a propositura de ação para perda do cargo -, então perde o direito ao recebimento de auxílio-moradia, pela mesma razão deve cessar o uso do imóvel funcional, mediante extinção da permissão."



A acusação contra Buzzi é de importunação sexual contra uma jovem cujos familiares eram próximos ao magistrado. Uma outra denúncia partiu de uma mulher que trabalhou no gabinete dele e lhe atribui assédio sexual.



O caso ainda será julgado na esfera penal pelo Supremo Tribunal Federal, responsável por julgar integrantes de tribunais superiores. A medida não está expressamente prevista nos normativos internos, mas dá ao comando do tribunal o poder de decidir sobre direitos concedidos a seus membros em casos de sanção. Buzzi foi penalizado administrativamente à disponibilidade com proposta de perda do cargo e exclusão dos quadros da magistratura - o que precisa de confirmação do Supremo Tribunal Federal (STF)."É bem verdade que a norma não prevê expressamente a cessação da outorga de permissão de uso de imóvel funcional nos casos em que o permissionário é sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade. No entanto, o art. 20 da citada resolução estabelece que '[o]s casos omissos serão decididos pela/o presidente do Tribunal, que poderá delegar essa atribuição à/ao titular da Secretaria do Tribunal'", diz o despacho de Salomão.Buzzi terá que entregar as chaves do apartamento e devolver também "equipamentos, materiais e demais bens patrimoniais"."Com efeito, se o magistrado sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade - ainda mais que houve, no caso, a indicação e a propositura de ação para perda do cargo -, então perde o direito ao recebimento de auxílio-moradia, pela mesma razão deve cessar o uso do imóvel funcional, mediante extinção da permissão."A acusação contra Buzzi é de importunação sexual contra uma jovem cujos familiares eram próximos ao magistrado. Uma outra denúncia partiu de uma mulher que trabalhou no gabinete dele e lhe atribui assédio sexual.O caso ainda será julgado na esfera penal pelo Supremo Tribunal Federal, responsável por julgar integrantes de tribunais superiores.

Governo retira urgência de projeto de bets para votar ajuste fiscal

ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, anunciou nesta terça-feira, 17, que retirou a urgência do projeto de lei que criminaliza a exploração de bets para permitir que a Câmara possa votar as propostas do ajuste fiscal e da regulação da concorrência de big techs com celeridade.

Segundo Guimarães, a decisão foi feita em acordo com a Casa Legislativa. Logo após a aprovação do ajuste, afirmou o ministro, a urgência será reapresentada.

"A retirada da urgência não altera a proibição das bets. Após a aprovação dos projetos, o governo reapresentará a urgência do PL que criminaliza a exploração de bets para que seja votado ainda este ano", afirmou o ministro.



Pautas com urgência solicitada pelo presidente da República que não sejam votadas até determinado prazo causam o "trancamento da pauta". Quando a pauta está trancada no plenário da Câmara, nenhum outro texto pode ser votado até que os projetos que estão bloqueando a pauta sejam votados.