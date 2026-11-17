Marco Buzzi foi acusado de tentar agarrar uma jovem de 18 e uma ex-funcionáriaSergio Amaral / STJ
A medida não está expressamente prevista nos normativos internos, mas dá ao comando do tribunal o poder de decidir sobre direitos concedidos a seus membros em casos de sanção. Buzzi foi penalizado administrativamente à disponibilidade com proposta de perda do cargo e exclusão dos quadros da magistratura - o que precisa de confirmação do Supremo Tribunal Federal (STF).
"É bem verdade que a norma não prevê expressamente a cessação da outorga de permissão de uso de imóvel funcional nos casos em que o permissionário é sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade. No entanto, o art. 20 da citada resolução estabelece que '[o]s casos omissos serão decididos pela/o presidente do Tribunal, que poderá delegar essa atribuição à/ao titular da Secretaria do Tribunal'", diz o despacho de Salomão.
Buzzi terá que entregar as chaves do apartamento e devolver também "equipamentos, materiais e demais bens patrimoniais".
"Com efeito, se o magistrado sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade - ainda mais que houve, no caso, a indicação e a propositura de ação para perda do cargo -, então perde o direito ao recebimento de auxílio-moradia, pela mesma razão deve cessar o uso do imóvel funcional, mediante extinção da permissão."
A acusação contra Buzzi é de importunação sexual contra uma jovem cujos familiares eram próximos ao magistrado. Uma outra denúncia partiu de uma mulher que trabalhou no gabinete dele e lhe atribui assédio sexual.
O caso ainda será julgado na esfera penal pelo Supremo Tribunal Federal, responsável por julgar integrantes de tribunais superiores.
Governo retira urgência de projeto de bets para votar ajuste fiscal
Pautas com urgência solicitada pelo presidente da República que não sejam votadas até determinado prazo causam o "trancamento da pauta". Quando a pauta está trancada no plenário da Câmara, nenhum outro texto pode ser votado até que os projetos que estão bloqueando a pauta sejam votados.