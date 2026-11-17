Pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembro - Paulo Pinto / Agência Brasil

Pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembroPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 17/11/2026 18:18 | Atualizado 17/11/2026 19:28

Parte dos brasileiros (22%) tem sentido preocupação com relação ao resultado da eleição presidencial. O dado é da pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira, 17. Em oposição, o levantamento apontou também que 18% sentem esperança e outros 16% alívio.

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Na pesquisa, os respondentes foram apresentados a uma série de sentimentos e deveriam escolher o que melhor representava o que sentiam.



Tranquilidade (15%), indignação (13%), medo (6%) e indiferença (6%) foram outras opções apresentadas. Os que não sabiam ou não responderam representam 3%.



Entre o grupo que votou em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, a porcentagem de preocupados com o resultado sobe para 40%.



O estudo também mostrou que a maior parte dos brasileiros (82%) considera que o resultado das urnas deve ser respeitado. É de 15% a parcela que acredita que o resultado não deve ser respeitado e de 3% os que não souberam ou não responderam.



Entre eleitores de Flávio Bolsonaro no segundo turno, as porcentagens sofrem alterações: os que acreditam que o resultado deve ser respeitado caem para 61%, já os que consideram que não deve ser respeitado sobem para 35%.



A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembro com 2 mil pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para o quarto mandato no segundo turno da eleição presidencial, realizada em 25 de outubro. Ele venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,79% dos votos válidos e por uma diferença de cerca de 4,4 milhões de votos depois de terminar o primeiro turno em segundo lugar. Na pesquisa, os respondentes foram apresentados a uma série de sentimentos e deveriam escolher o que melhor representava o que sentiam.Tranquilidade (15%), indignação (13%), medo (6%) e indiferença (6%) foram outras opções apresentadas. Os que não sabiam ou não responderam representam 3%.Entre o grupo que votou em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, a porcentagem de preocupados com o resultado sobe para 40%.O estudo também mostrou que a maior parte dos brasileiros (82%) considera que o resultado das urnas deve ser respeitado. É de 15% a parcela que acredita que o resultado não deve ser respeitado e de 3% os que não souberam ou não responderam.Entre eleitores de Flávio Bolsonaro no segundo turno, as porcentagens sofrem alterações: os que acreditam que o resultado deve ser respeitado caem para 61%, já os que consideram que não deve ser respeitado sobem para 35%.A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembro com 2 mil pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para o quarto mandato no segundo turno da eleição presidencial, realizada em 25 de outubro. Ele venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,79% dos votos válidos e por uma diferença de cerca de 4,4 milhões de votos depois de terminar o primeiro turno em segundo lugar.

45% dos brasileiros aprovam Moraes ter pedido passaporte de Flávio; 44% são contra



A pesquisa mostra também um empate entre os brasileiros no que pensam a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes de pedir os passaportes de Flávio Bolsonaro (PL) e proibir sua saída do país É de 45% a parcela que considera que ele agiu bem e de 44% a que acha que ele agiu mal. Não souberam ou não responderam correspondem a 11%.



Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro no segundo turno, as porcentagens se alteram: 85% consideram que ele agiu mal e outros 8% acham que ele agiu bem, a mesma porcentagem de quem não soube ou não respondeu.



Entre os eleitores de Luís Inácio Lula da Silva (PT), são 78% os que avaliam bem a ação de Moraes e 13% os que consideram que ele agiu mal.



O levantamento também questionou como os respondentes avaliavam a saída de Flávio do país depois de perder as eleições. A maior parte dos brasileiros (46%) desaprova totalmente a atitude do senador. A porcentagem é seguida pelos que aprovam totalmente (27%).



Os que desaprovam em parte somam 10%, aprovam em parte 8% e os que não aprovam nem desaprovam 3%.



Na mesma pesquisa, 46% acreditam que a decisão de Flávio de sair do país aconteceu para evitar consequências judiciais das investigações em que ele é citado. Os que acreditam que a motivação é perseguição política são 42%.



A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembro com 2 mil pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



Flávio foi para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para Lula. Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.



O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção de "Dark Horse". Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.