Estudantes se reúnem na Avenida Faria Lima, em São Paulo, em ato contra o ajuste fiscal - Divulgação/ Elineudo Meira (Chokito)

Estudantes se reúnem na Avenida Faria Lima, em São Paulo, em ato contra o ajuste fiscalDivulgação/ Elineudo Meira (Chokito)

Publicado 17/11/2026 21:16

Estudantes participaram de atos em várias cidades do Brasil, na tarde desta terça-feira (17), contra o ajuste fiscal proposto pelo governo Lula (PT) para 2027. No Rio de Janeiro, um grupo se reuniu na Candelária, no Centro do Rio, e seguiram em passeata até a Cinelândia.

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O protesto foi organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que nomeou o movimento como "o mercado não manda no Brasil" e também usaram cartazes com o dizer "Com Lula e contra o mercado".

Em São Paulo, o grupo de estudantes se reuniu em frente à escultura da baleia da Faria Lima, avenida que concentra as principais sedes das empresas do mercado financeiro do Brasil.

"Lula tem razão: o crescimento da economia precisa se transformar em melhoria de vida para o povo. Nós não vamos aceitar que a conta seja paga pelos mais pobres! Crescimento econômico precisa significar vida melhor para a população. Não aceitaremos um projeto de país em que os lucros são privados e os sacrifícios ficam para o povo. De norte a sul, estudantes estão nas ruas para dizer que o futuro do Brasil não pode ficar nas mãos do mercado financeiro. A riqueza do país precisa chegar ao povo", disse representantes da UNE.

De acordo com a UNE, foram organizadas manifestações em 13 cidades do Brasil. Confira os locais:



São Paulo (SP) - Baleia da Faria Lima - 17h

Brasília (DF) - Anexo II do Congresso Nacional - 9h

Belo Horizonte (MG) - Afonso Arinos - 17h30

Rio de Janeiro (RJ) - Candelária - 16h30

Viçosa (MG) - 4 Pilastras - 17h

Porto Alegre (RS) - Viaduto do Brooklyn - 17h (horário parcialmente encoberto na foto)

Fortaleza (CE) - Praça Portugal - 18h13

Pelotas (RS) - Largo do Bola - 17h

Belém (PA) - Praça do Operário - 17h30

Recife (PE) - Jardim externo do CAC - UFPE - 16h

São Cristóvão (SE) - Entrada de pedestres da UFS - 19h

Goiânia (GO) - Praça Universitária - 17h30

Macapá (AP) - Mercado Central - 17h

Em meio à mobilização, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou para a quarta-feira (18) a votação dos quatro destaques (sugestões de mudanças) ao PLP de ajuste fiscal. A postergação atendeu a um pedido do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), que solicitou mais tempo para negociações. A decisão vem após o governo não conseguir chegar a um acordo com a oposição sobre os destaques - que poderiam desconfigurar o texto defendido pela equipe econômica.

Um dos motivos para o adiamento foi o temor de derrota: na semana passada, o texto principal do PLP foi aprovado por apenas quatro votos a mais do que o mínimo necessário, margem considerada apertada.

Governo deseja manter texto, mas está aberto a diálogo

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, disse em coletiva para jornalistas nesta terça-feira (17) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está unido a favor do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal. A declaração ocorre em meio à cisão interna da esquerda, que Guimarães classifica como "absolutamente legítima".

"Nós estamos unificados. É ordem unida do governo. Vamos trabalhar para unificar as bancadas. Para nós, é absolutamente legítimo o debate interno que a esquerda está fazendo. O líder do PT está aqui. Eu não vejo... Só quem não conhece o PT é que não entende esses problemas que surgem, que a gente debate, que a gente articula, que a gente vota, mas a ideia é que hoje, daqui para a noite, a gente possa garantir a vitória."

Guimarães disse ainda que não há uma crise no governo e que divergências como a do debate do PLP são naturais da esquerda.



Uma ala da esquerda classifica o projeto do governo de ajuste nas contas públicas, que pode aliviar os cofres em até R$ 60 bilhões, como "estelionato eleitoral". Quem liderou a articulação da proposta quando ela foi aprovada no Senado foi o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, um nome técnico e fora da política. Nomes fortes do PT, como o deputado federal Lindbergh Farias (RJ) declararam publicamente suas críticas. Lindbergh, por exemplo, chegou a acusar Moretti de conduzir o tema de forma autoritária.



Em resumo, o projeto dá condições de mirar o centro da meta fiscal e entregar superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027 (o equivalente a R$ 73,2 bilhões). Para isso, ele poderá cortar despesas, cortar benefícios tributários, limitar compensações tributárias, mudar o cálculo do piso de gastos mínimos com a saúde e limitar os supersalários.

Para uma ala da esquerda, qualquer alteração feita na saúde é um "tesouraço". O grupo defende que as medidas serão adotadas às custas dos mais pobres e abrem margem para que o mercado conduza as discussões sobre a conduta fiscal do governo Lula 4.

Parte do mercado financeiro, porém, acha que as medidas ainda são muito tímidas e cobra medidas mais duras no corte de gastos para controlar o crescimento da dívida pública. Além disso, paira a dúvida se o pacote é temporário e terá eficácia limitada a 2027.

Com informações do Conteúdo Estadão.