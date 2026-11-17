Indígenas isolados se aproximam de aldeia e governo fica em alerta - Reprodução/Coapima

Indígenas isolados se aproximam de aldeia e governo fica em alerta Reprodução/Coapima

Publicado 17/11/2026 22:28 | Atualizado 17/11/2026 22:29

Um grupo de indígenas Awá foi avistado, na segunda (16), em aproximação a um posto de controle da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e de uma aldeia dos indígenas Guajajara, chamada Tawari, no estado do Maranhão.

A situação deixou os profissionais de saúde do governo em alerta porque doenças comuns à população em geral podem representar riscos significativos à saúde desses grupos.



“Povos indígenas isolados podem apresentar elevada vulnerabilidade epidemiológica em razão da limitada exposição histórica a determinados agentes infecciosos”, alertou o governo em uma nota oficial.



Segundo informou o documento, foi criada uma sala de situação para gerenciar possíveis contatos desse grupo e atuar para prevenir surtos ou epidemias que poderiam afetar esses indígenas.



O governo garantiu que a atuação institucional deve priorizar a proteção da vida, a prevenção de doenças, a integridade territorial e o respeito à autodeterminação dos povos indígenas.





Avaliação de riscos



Entre os objetivos da sala de situação, estão a organização de respostas para emergências e o monitoramento e avaliação das intervenções eventualmente realizadas.



“A prioridade no momento é garantir a proteção da vida, da saúde e da autonomia dos Awá em isolamento, respeitando seu direito de decidir sobre suas formas de relacionamento com outros povos e com a sociedade envolvente”.



Segundo o governo, o povo Awá é monitorado de forma permanente com equipes em campo. Profissionais da Secretaria de Saúde indígena (Sesai) foram acionados para atuar a fim de proteger esse grupo isolado há décadas.





Proteção



A nota ainda ressaltou que a atual política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados é orientada pelo princípio do não haver contatos.



“Seu objetivo não é promover relações com esses povos, mas garantir as condições necessárias para que possam permanecer em isolamento caso essa seja sua decisão”, diz a nota.



Segundo defende o governo, a proteção dos Awá depende diretamente da preservação de seus territórios, do combate às invasões e às atividades ilícitas para que possam exercer sua autodeterminação e preservar seus modos próprios de vida.