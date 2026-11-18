Moraes informou que dará retorno sobre o pedido de Motta e Alcolumbre 'assim que possível'Victor Piemonte / STF
Em comunicado conjunto, os dois "ressaltaram a importância de uma decisão do STF sobre a validade da lei aprovada pelo Congresso Nacional". Moraes informou que 'dará retorno sobre o pedido assim que possível".
Os três se reuniram nesta terça-feira (17). Moraes é relator no STF de ações que contestam a lei da dosimetria. A medida foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 2025 e vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 8 janeiro de 2026. Em abril, o Congresso derrubou os vetos de Lula.
Em maio deste ano, Moraes determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria logo após a promulgação da lei, até que a Suprema Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida.
Motta e Alcolumbre disputarão, no próximo ano, a reeleição à presidência das duas Casas do Congresso Nacional. Ainda que Motta tenha apoio de bloco de partidos, Alcolumbre pode enfrentar apuros após a direita obter vitória acachapante na disputa pelas 54 vagas ao Senado disponíveis no pleito deste ano.
No começo deste mês, Alcolumbre prometeu a senadores do PL o compromisso de destravar a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e abriu espaço para debater um eventual indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador tem argumentado a interlocutores que busca a pacificação do país para "virar a página" da tensão permanente entre Lula, Bolsonaros e o STF.
Nikolas ameaça sair do PL se sigla apoiar reeleição de Motta
Nikolas afirmou, porém, que é improvável que a legenda declare apoio aberto ao parlamentar. O deputado também afirmou que, caso algum colega declarasse apoio à Motta, poderia "manchar a imagem" não apenas de si próprio, mas de todo o partido.
Em seguida, Nikolas disse que sabe que não comanda o voto dos demais deputados do partido, mas que está no comando da sua "própria permanência" na legenda. Ele já havia citado na entrevista a sua responsabilidade e de outros filiados, como deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP), de puxar votos para o partido. Em outubro, a eleição de Nikolas, com mais de 3 milhões de votos, foi o suficiente para eleger mais 13 deputados do PL em Minas Gerais além dele próprio.
Em seguida, o deputado citou motivos para ser contra a reeleição de Motta. Entre eles, o atraso para a votação da anistia pelos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de Janeiro e o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nikolas também mencionou a possibilidade de ele próprio concorrer à cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, e afirmou que sua chance de ganhar seria uma "improbabilidade".
O Partido Liberal tem a maior bancada eleita na Casa para o mandato que se inicia no ano que vem, com 121 deputados eleitos. Por outro lado, os partidos que declararam apoio à reeleição do presidente da Câmara representam mais de 70% dos eleitos.
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