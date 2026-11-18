Moraes informou que dará retorno sobre o pedido de Motta e Alcolumbre 'assim que possível' - Victor Piemonte / STF

Moraes informou que dará retorno sobre o pedido de Motta e Alcolumbre 'assim que possível'Victor Piemonte / STF

Publicado 18/11/2026 08:33

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pediram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que inclua a dosimetria (a redução de pena) aos presos do 8 de Janeiro na pauta da Corte ainda neste ano.





Em comunicado conjunto, os dois "ressaltaram a importância de uma decisão do STF sobre a validade da lei aprovada pelo Congresso Nacional". Moraes informou que 'dará retorno sobre o pedido assim que possível".



Os três se reuniram nesta terça-feira (17). Moraes é relator no STF de ações que contestam a lei da dosimetria. A medida foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 2025 e vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 8 janeiro de 2026. Em abril, o Congresso derrubou os vetos de Lula.



Em maio deste ano, Moraes determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria logo após a promulgação da lei, até que a Suprema Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida.



Motta e Alcolumbre disputarão, no próximo ano, a reeleição à presidência das duas Casas do Congresso Nacional. Ainda que Motta tenha apoio de bloco de partidos, Alcolumbre pode enfrentar apuros após a direita obter vitória acachapante na disputa pelas 54 vagas ao Senado disponíveis no pleito deste ano.



No começo deste mês, Alcolumbre prometeu a senadores do PL o compromisso de destravar a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e abriu espaço para debater um eventual indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador tem argumentado a interlocutores que busca a pacificação do país para "virar a página" da tensão permanente entre Lula, Bolsonaros e o STF. LEIA MAIS: Indígenas isolados se aproximam de aldeia e governo fica em alerta Em comunicado conjunto, os dois "ressaltaram a importância de uma decisão do STF sobre a validade da lei aprovada pelo Congresso Nacional". Moraes informou que 'dará retorno sobre o pedido assim que possível".Os três se reuniram nesta terça-feira (17). Moraes é relator no STF de ações que contestam a lei da dosimetria. A medida foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 2025 e vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 8 janeiro de 2026. Em abril, o Congresso derrubou os vetos de Lula.Em maio deste ano, Moraes determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria logo após a promulgação da lei, até que a Suprema Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida.Motta e Alcolumbre disputarão, no próximo ano, a reeleição à presidência das duas Casas do Congresso Nacional. Ainda que Motta tenha apoio de bloco de partidos, Alcolumbre pode enfrentar apuros após a direita obter vitória acachapante na disputa pelas 54 vagas ao Senado disponíveis no pleito deste ano.No começo deste mês, Alcolumbre prometeu a senadores do PL o compromisso de destravar a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e abriu espaço para debater um eventual indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador tem argumentado a interlocutores que busca a pacificação do país para "virar a página" da tensão permanente entre Lula, Bolsonaros e o STF.

Nikolas ameaça sair do PL se sigla apoiar reeleição de Motta

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ameaçou sair do Partido Liberal caso a legenda declare apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados. "Eu acho que o PL decidir apoiar o Hugo Mota deixaria insustentável a minha permanência no partido", disse o deputado em entrevista à rádio mineira 98 News, nesta segunda-feira (16).



Nikolas afirmou, porém, que é improvável que a legenda declare apoio aberto ao parlamentar. O deputado também afirmou que, caso algum colega declarasse apoio à Motta, poderia "manchar a imagem" não apenas de si próprio, mas de todo o partido.



Em seguida, Nikolas disse que sabe que não comanda o voto dos demais deputados do partido, mas que está no comando da sua "própria permanência" na legenda. Ele já havia citado na entrevista a sua responsabilidade e de outros filiados, como deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP), de puxar votos para o partido. Em outubro, a eleição de Nikolas, com mais de 3 milhões de votos, foi o suficiente para eleger mais 13 deputados do PL em Minas Gerais além dele próprio.



Em seguida, o deputado citou motivos para ser contra a reeleição de Motta. Entre eles, o atraso para a votação da anistia pelos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de Janeiro e o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Nikolas também mencionou a possibilidade de ele próprio concorrer à cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, e afirmou que sua chance de ganhar seria uma "improbabilidade".



O Partido Liberal tem a maior bancada eleita na Casa para o mandato que se inicia no ano que vem, com 121 deputados eleitos. Por outro lado, os partidos que declararam apoio à reeleição do presidente da Câmara representam mais de 70% dos eleitos.