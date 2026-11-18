Pix funciona normalmente no feriado, e salas de autoatendimento podem estar disponíveis, a critério de cada instituição - Bruno Peres / Agência Brasil

Pix funciona normalmente no feriado, e salas de autoatendimento podem estar disponíveis, a critério de cada instituiçãoBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 18/11/2026 09:06

Na próxima sexta-feira (20) - feriado nacional do Dia da Consciência Negra -, as agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial . Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking e demais canais digitais para suas operações bancárias.





As salas de autoatendimento poderão estar disponíveis, a critério de cada instituição financeira. O Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana.



O diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle, lembra que atualmente os clientes conseguem resolver boa parte de suas necessidades bancárias pelo celular ou computador, sem precisar ir a uma agência. "Mesmo nos feriados, os canais digitais continuam disponíveis para consultas, transferências e pagamentos”, diz.



Operações que dependem de compensação bancária, como TEDs e cheques, não serão processadas no feriado. Os clientes poderão agendar transferências e pagamentos pelos canais digitais, com processamento no próximo dia útil.



Contas de consumo, como água, energia e telefone, e os boletos bancários com vencimento no dia 20 de novembro poderão ser pagos na segunda-feira (23), sem acréscimos. Já os tributos e impostos com vencimento no feriado devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa. LEIA MAIS: Chefe da PF explica saída de delegados do caso Master As salas de autoatendimento poderão estar disponíveis, a critério de cada instituição financeira. O Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana.O diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle, lembra que atualmente os clientes conseguem resolver boa parte de suas necessidades bancárias pelo celular ou computador, sem precisar ir a uma agência. "Mesmo nos feriados, os canais digitais continuam disponíveis para consultas, transferências e pagamentos”, diz.Operações que dependem de compensação bancária, como TEDs e cheques, não serão processadas no feriado. Os clientes poderão agendar transferências e pagamentos pelos canais digitais, com processamento no próximo dia útil.Contas de consumo, como água, energia e telefone, e os boletos bancários com vencimento no dia 20 de novembro poderão ser pagos na segunda-feira (23), sem acréscimos. Já os tributos e impostos com vencimento no feriado devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa.

STF inaugura símbolo da Justiça na tradição iorubá

Nesta terça-feira (17), o Supremo Tribunal Federal (STF) inaugurou a escultura do Oxê de Xango, símbolo da Justiça na tradição iorubá. A iniciativa é inédita no Supremo e faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra.



A incorporação da escultura ao acervo do Supremo foi solicitada ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e outras entidades e líderes de religiões de matriz africana. Os pedidos foram efetivados após a Corte reconhecer que símbolos religiosos fixados em prédios públicos não ferem a laicidade do Estado.



Durante a cerimônia, Fachin disse que a incorporação da escultura é compromisso institucional do Supremo. O presidente ressaltou que a Constituição assegura o livre exercício de cultos religiosos e à proteção aos locais de culto e suas liturgias.



“A liberdade religiosa só é plena quando pode ser exercida por todas e por todos, e quando se traduz em convivência sadia e um desejo real de conhecer a realidade do outro, para além da tolerância”, afirmou.



Na tradição iorubá, Xangô é associado à justiça, e sua escultura possui um machado com lâminas em cada um dos lados, representando justiça, autoridade e equilíbrio em busca da verdade. A escultura ficará de forma permanente no acervo do Supremo.