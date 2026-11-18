Pix funciona normalmente no feriado, e salas de autoatendimento podem estar disponíveis, a critério de cada instituiçãoBruno Peres / Agência Brasil
As salas de autoatendimento poderão estar disponíveis, a critério de cada instituição financeira. O Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana.
O diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle, lembra que atualmente os clientes conseguem resolver boa parte de suas necessidades bancárias pelo celular ou computador, sem precisar ir a uma agência. "Mesmo nos feriados, os canais digitais continuam disponíveis para consultas, transferências e pagamentos”, diz.
Operações que dependem de compensação bancária, como TEDs e cheques, não serão processadas no feriado. Os clientes poderão agendar transferências e pagamentos pelos canais digitais, com processamento no próximo dia útil.
Contas de consumo, como água, energia e telefone, e os boletos bancários com vencimento no dia 20 de novembro poderão ser pagos na segunda-feira (23), sem acréscimos. Já os tributos e impostos com vencimento no feriado devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa.
STF inaugura símbolo da Justiça na tradição iorubá
A incorporação da escultura ao acervo do Supremo foi solicitada ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e outras entidades e líderes de religiões de matriz africana. Os pedidos foram efetivados após a Corte reconhecer que símbolos religiosos fixados em prédios públicos não ferem a laicidade do Estado.
Durante a cerimônia, Fachin disse que a incorporação da escultura é compromisso institucional do Supremo. O presidente ressaltou que a Constituição assegura o livre exercício de cultos religiosos e à proteção aos locais de culto e suas liturgias.
“A liberdade religiosa só é plena quando pode ser exercida por todas e por todos, e quando se traduz em convivência sadia e um desejo real de conhecer a realidade do outro, para além da tolerância”, afirmou.
Na tradição iorubá, Xangô é associado à justiça, e sua escultura possui um machado com lâminas em cada um dos lados, representando justiça, autoridade e equilíbrio em busca da verdade. A escultura ficará de forma permanente no acervo do Supremo.
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