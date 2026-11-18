Parcela de brancos com 25 anos ou mais com mestrado ou doutorado era 7,4%, contra 2,9% dos negrosMarcello Casal Jr. / Agência Brasil
O levantamento, publicado na semana da Consciência Negra, reúne dados detalhados sobre pessoas pretas e pardas no país. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra é formada por essas duas classificações.
Os dados do IBGE mostram diminuição da desigualdade racial na educação superior. Em 2016, a parcela dos brancos formados era de 15,7%, contra 6% dos negros, isto é, 2,6 vezes maior a de pretos e pardos.
Jovens na faculdade
A diferença se agrava no ensino médio: 84,9% dos alunos brancos estavam na série adequada para a idade, enquanto a taxa dos negros fica em 77,8%. Já entre os jovens brancos de 18 a 24 anos, a taxa é 39,6% deles na faculdade, quase o dobro do indicador de pretos e pardos na faixa etária (22%).
Ingresso na universidade
A coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, Luanda Botelho, ressalta que políticas de ação afirmativa têm contribuído para facilitar a entrada de pretos e pardos na universidade. “Conseguiram ampliar o acesso da população preta e parda”, diz.
No entanto, ela aponta que é preciso mais tempo para que haja mais igualdade entre negros e brancos no ensino superior. Segundo ela, cerca de 20 anos de política educacional não conseguem “corrigir 500 anos de desigualdade racial”.
Ela cita como elemento que favorece a desigualdade o fato de negros precisarem abandonar o ensino. “Entre os jovens que não concluíram o ensino médio ou até que concluíram o ensino médio e precisam parar de estudar para ir para o mercado de trabalho, há maior prevalência dos jovens pretos ou pardos”.
Em 2025, entre os jovens de 18 a 24 anos que haviam concluído o ensino médio, mas não continuaram no sistema de ensino por terem de trabalhar, dois terços (66,1%) eram pessoas pretas ou pardas.
Curso e remuneração
Os brancos eram maioria, por exemplo, nos cursos de medicina presencial (61,2% do total de matrículas), veterinária (56,2%) e odontologia (52,5%).
Já os negros eram mais da metade dos matriculados nas faculdades de pedagogia (51,9%) e serviço social (55,2%), profissões tradicionalmente associadas a menores rendimentos.
Pós-graduação
Professores
Os negros representavam 23% do total de professores, ao mesmo tempo em que somavam 56,8% da população brasileira naquele ano (pretos, 10,7%, e pardos, 46,1%).
Em 14 anos, houve redução dessa desigualdade. Em 2010, eram 4,11 pessoas brancas lecionando em faculdades para cada professor negro. A maior redução ocorreu nas instituições públicas, onde a relação caiu de 4,4 em 2010 para 2,4 em 2024.
Para Luanda Botelho, a diminuição da desigualdade é importante para propiciar sentimentos de pertencimento e de representatividade entre alunos negros. “Algo que pode também influenciar as trajetórias educacionais”, diz.
Analfabetismo
Na população de 15 a 24 anos de idade, o indicador ficava sempre abaixo de 1%, independentemente da cor da pessoa. “Reflete a ampliação do acesso à educação nas etapas mais iniciais do percurso escolar”, avalia Luanda Botelho.
No entanto, à medida que a idade vai crescendo, avança também a disparidade racial. Entre as pessoas com mais de 65 anos, o analfabetismo entre os brancos chega a 8,6%. Já entre os negros, a 23,7%.
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