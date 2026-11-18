Agentes apreenderam veículos de luxo durante a Operação Cash Out - Divulgação / Polícia Federal

Agentes apreenderam veículos de luxo durante a Operação Cash OutDivulgação / Polícia Federal

Publicado 18/11/2026 13:07 | Atualizado 18/11/2026 22:08

Agentes da Receita Federal, do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (18), uma operação para ajudar as investigações contra supostos crimes cometidos pelo dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho e pela empresa, que atua no setor de apostas online, conhecidas como bets . De acordo com as apurações, a companhia teria realizado operações financeiras internacionais para ocultação da receita. As análises identificaram um valor superior a 500 milhões de euros (equivalente a R$ 3 bilhões) enviado para fora do país.

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As equipes foram às ruas para cumprir 59 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nas cidades de Recife, Ipojuca e Gravatá, em Pernambuco, onde é a sede da empresa; em São Paulo e Porto Feliz, no Estado de São Paulo; em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; em Curitiba, no Paraná; e no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A Justiça ainda ordenou o bloqueio de R$ 2,3 bilhões de ativos financeiros dos investigados.

Entre os bens apreendidos estão diversos imóveis, como apartamentos na orla de Boa Viagem, em Recife, uma cobertura em São Paulo comprada por R$ 42 milhões e uma casa adquirida por R$ 100 milhões.

Além disso, os agentes apreenderam diversos veículos de luxo, como um iate adquirido por R$ 40 milhões, cinco aeronaves e 14 carros, incluindo automóveis da marca Ferrari e Porsche.

Segundo a PF, as investigações apontam que o grupo teria explorado ilegalmente o mercado de jogos e apostas antes da obtenção de outorga e autorização para o trabalho, remetendo valores ao exterior e, posteriormente, retomando parte do valor para o Brasil, mediante a utilização de instituições de pagamento.

As apurações descobriram que a quantia auferida ilicitamente não foi declarada à autoridade fiscal, sendo parte dela utilizada para a obtenção da outorga de autorização para a exploração da atividade junto ao Ministério da Fazenda.

Outro montante de recursos teria sido destinado para a inserção na atividade financeira dos suspeitos, mediante a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais entre elas.

A investigação analisa indícios de crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. Segundo a Receita Federal, antes da regulamentação do setor, essa atividade teria sido exercida por empresas brasileiras vinculadas aos suspeitos, embora fosse, formalmente, associada a uma pessoa jurídica sediada em Curaçao, pais localizado no Caribe.

Os elementos reunidos até o momento apontam que a operação de apostas era direcionada ao público brasileiro e executada por estruturas empresariais localizadas em território nacional.

Ainda de acordo com a Receita Federal, foram identificados indícios do uso de empresas de fachada, estruturas societárias nacionais e estrangeiras e de mecanismos financeiros destinados a ocultar a origem e a destinação dos recursos movimentados.

"Esse modus operandi perverso se refere a evasão de divisa, lavagem de dinheiro e ocultação da origem dos recursos por meio de operações de câmbio (algumas com remessa ao exterior e outras apenas simulando) e utilização de apostadores laranjas. Estamos tratando de uma casa de apostas bastante infiltrada no setor de esportes no Brasil, patrocinando diversos clubes esportivos, programas de televisão e até figuras da mídia nacional. Essa atividade causa prejuízo para população brasileira, endividamento, saúde mental e dano à economia popular", disse Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, durante coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (18).

Movimentação bilionária

As análises realizadas identificaram indícios da utilização de empresa sediada em Curaçao para registrar e operar formalmente plataformas de apostas online destinadas ao mercado brasileiro, enquanto a operacionalização das atividades ocorreria por meio de empresas instaladas no Brasil e vinculadas aos investigados.

A Receita Federal informou que, somente entre os meses de setembro de 2022 e novembro de 2024, a empresa suspeita esteve vinculada a operações de câmbio que ultrapassaram € 1 bilhão (R$ 6 bilhões), além de envios ao exterior de US$ 26,7 milhões (R$ 154 milhões).



"Parcela significativa dessas operações apresenta características compatíveis com a modalidade conhecida como câmbio simultâneo, mecanismo que, em determinadas circunstâncias, pode ser utilizado para conferir aparência de regularidade formal a movimentações internacionais sem a correspondente transferência econômica efetiva", disse a instituição.



As investigações também revelaram indícios do uso intensivo de instituições de pagamento e fintechs para as transações financeiras. Segundo as apurações, existem evidências de que parte desses recursos remetidos ao exterior tenha retornado posteriormente para o Brasil por intermédio de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou vinculadas aos suspeitos.

Durante coletiva realizada na manhã desta quarta, Fábio George da Nóbrega - procurador regional da República e coordenador-adjunto do Grupo de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado (Gaeco) Nacional - informou que dados de pessoas falecidas e menores de idade chegaram a ser utilizados para as apostas.

"Temos tido a preocupação de não apenas identificar os autores desses ilícitos, mas também bloquear bens significativos. Não se combate organizações criminosas sem realizar a asfixia financeira e a descapitalização dessas empresas que atuam irregularmente no nosso país. Várias remessas foram feitas para fora como se fossem de apostadores, mas envolviam CPFs de falecidos, menores de idade e de pessoas jurídicas que não poderiam apostar", destacou.

A apuração encontrou indícios de ativos financeiros mantidos no exterior, em valor superior a 129 milhões de euros (R$ 822 milhões), sem declaração às autoridades fiscais brasileiras.



A Receita Federal instaurou 12 procedimentos fiscais destinados à apuração de possíveis infrações tributárias e à constituição dos créditos tributários eventualmente devidos.

A reportagem de O DIA entrou em contato com a Esportes da Sorte e tenta o contato de Darwin Henrique da Silva Filho. O espaço segue aberto para manifestações.

Colaborou Leonardo Brito