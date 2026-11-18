Governo tentou usar Lei Kandir como 'moeda de troca' com a oposição, mas Eduardo Braga nega que tenha havido acordo - Agência Senado

Governo tentou usar Lei Kandir como 'moeda de troca' com a oposição, mas Eduardo Braga nega que tenha havido acordoAgência Senado

Publicado 18/11/2026 12:25

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do PLP de ajuste fiscal , negou na manhã desta quarta-feira (18) que haja acordo sobre o adiamento das compensações da Lei Kandir, repasse da União aos estados pela desoneração das exportações. "Não tem nada de acordo", declarou, ao chegar ao Senado. A votação de quatro destaques pelo plenário da Casa está marcada para a tarde desta quarta-feira.





O PLP traz um artigo que reduz a compensação da Lei Kandir de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, entre 2027 e 2030, e redistribui a diferença em parcelas até 2037. Estados e municípios afirmam que isso prejudicaria seus caixas.



O governo tentou usar esse ponto como moeda de troca para negociar um apoio da oposição para uma limitação da chamada "compensação cruzada", ou seja, quando uma empresa usa créditos de PIS/Cofins para abater, por exemplo, imposto de renda ou débitos previdenciários. A oposição quer manter a compensação cruzada e não aceitou o acordo.



Nesta terça, após o impasse adiar a votação dos destaques, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), descartou a possibilidade de o governo abrir mão da limitação do uso de créditos tributários, já que isso renderia de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027.



"Se a gente ceder nas compensações tributárias, cede um terço do ajuste econômico. Não vejo que seja possível em relação a isso", declarou Randolfe a jornalistas. LEIA MAIS: IBGE: 9,2% de negros têm ensino superior, metade do índice de brancos O PLP traz um artigo que reduz a compensação da Lei Kandir de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, entre 2027 e 2030, e redistribui a diferença em parcelas até 2037. Estados e municípios afirmam que isso prejudicaria seus caixas.O governo tentou usar esse ponto como moeda de troca para negociar um apoio da oposição para uma limitação da chamada "compensação cruzada", ou seja, quando uma empresa usa créditos de PIS/Cofins para abater, por exemplo, imposto de renda ou débitos previdenciários. A oposição quer manter a compensação cruzada e não aceitou o acordo.Nesta terça, após o impasse adiar a votação dos destaques, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), descartou a possibilidade de o governo abrir mão da limitação do uso de créditos tributários, já que isso renderia de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027."Se a gente ceder nas compensações tributárias, cede um terço do ajuste econômico. Não vejo que seja possível em relação a isso", declarou Randolfe a jornalistas.

Entenda o adiamento

O adiamento aconteceu em meio a pressões para que o relator Eduardo Braga incorporasse mudanças ao texto e diante do risco de uma derrota do governo. O pedido partiu de Braga e foi acatado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que remarcou a votação. A expectativa inicial do governo era concluir a votação no Senado sem mudanças, para não desidratar o impacto fiscal, e enviar o texto à Câmara para que fosse analisado ainda ontem.

Na última semana, os senadores aprovaram o texto-base da proposta por 45 a 31 (apenas quatro além do necessário) e agora precisam analisar quatro destaques (propostas de mudança ao texto principal).

Um destaque apresentado pelo senador Alan Rick (AC), líder do Republicanos, tenta retirar a limitação das compensações tributárias do projeto de ajuste fiscal. Ele diz que esses créditos decorrem do regime não cumulativo e representam tributo que foi pago a mais, cuja restituição é assegurada por lei.



Com previsão de impacto de R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões nas contas de 2027, o projeto é visto como um passo inicial do governo Lula para ajustar as contas públicas em seu quarto mandato e evitar o aumento expressivo da dívida pública. Mas o texto tem enfrentado críticas tanto do mercado - que vê as medidas como insuficientes - quanto de alas da própria esquerda - que temem cortes em programas sociais.