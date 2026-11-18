Wataru Ogawa faleceu nesta quarta-feira - Youtube / Portal RBV / Reprodução

Wataru Ogawa faleceu nesta quarta-feiraYoutube / Portal RBV / Reprodução

Publicado 18/11/2026 15:35 | Atualizado 18/11/2026 15:43

O imigrante japonês Wataru Ogawa, sobrevivente dos bombardeios atômicos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, morreu nessa terça-feira, 17, aos 97 anos, em Frei Rogério, no interior de Santa Catarina. A morte foi comunicada pela prefeitura do município.

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Conforme a administração municipal, ele era reconhecido como o último sobrevivente da tragédia da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki na comunidade japonesa de Frei Rogério.



Ogawa foi sepultado nesta quarta-feira, 18, no cemitério municipal. Ele era viúvo e teve cinco filhos.



Nascido em Nagasaki, no Japão, em 18 de junho de 1929, Wataru tinha 16 anos quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima, em 6 de agosto de 1945.



Após sobreviver aos estragos e foi levado a Nagasaki, onde a bomba foi lançada em 9 de agosto. Ele também não foi ferido.

Comunidade japonesa em Frei Rogério

Ogawa integrou o grupo das oito famílias japonesas a chegar na comunidade de Frei Rogério, em 9 de abril de 1964. Lá se estabeleceu como agricultor e começou a trabalhar, ao lado dos irmãos Kazumi e Kimitomo Ogawa, na produção de peras japonesas.



Em nota, a prefeitura afirmou que Ogawa "ajudou a construir a comunidade e a preservar os costumes e os vínculos culturais entre Brasil e Japão".



Ele também era conhecido como guardião do Sino da Paz, monumento construído em homenagem às vítimas das bombas atômicas. O sino está localizado em um parque na comunidade onde as famílias japonesas se fixaram.



"Ao lado da família, especialmente do filho Naoki, ajudou novas gerações a compreender a importância do respeito à vida e da convivência entre os povos", escreveu a prefeitura.



Ogawa ainda recebeu uma homenagem do cônsul-geral do Japão, Matsushiro, em agosto de 2024, durante uma visita oficial em Santa Catarina.

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