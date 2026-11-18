Levantamento entrevistou, entre 16 de maio e 8 de julho de 2025, 21.641 mulheres de 16 anos ou maisFernando Frazão/Agência Brasil
O levantamento entrevistou, entre 16 de maio e 8 de julho de 2025, 21.641 mulheres de 16 anos ou mais, sendo 13.794 autodeclaradas pretas e pardas.
As mulheres negras são o maior grupo populacional do Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 28,3% da população brasileira são mulheres negras, o que representa praticamente uma a cada três brasileiras.
Percepção de violência
Entre as brasileiras negras que vivenciaram alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores ao levantamento, apenas 4% reconheceram e nomearam esses episódios como violência.
O levantamento do DataSenado mostra também que, para 81% das mulheres negras, a percepção é que a violência doméstica e familiar aumentou nos 12 meses anteriores à pesquisa; enquanto 13% consideram que a situação permaneceu igual; e 4% avaliam que diminuiu. O restante não opinou.
Violência vivenciada
Entre as mulheres brancas, 24% declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica provocada por um homem. O maior índice é das mulheres indígenas (37%). Entre as de raça/cor amarela, o percentual é de 27%.
Canais de proteção
As redes informais de acolhimento mais procuradas pelas mulheres, pelo reconhecimento de proximidade, foram:
- buscaram a igreja: 53%;
- recorreram a amigos: 52%;
- procuraram a família: 52%.
- 34% das vítimas buscaram uma delegacia comum;
- 30%, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180;
- 30%, um serviço de assistência à saúde;
- 26%, delegacias especializadas no Atendimento à Mulher;
- 6% não tiveram qualquer atitude.
"Igrejas, amigos e familiares estão mais próximos do cotidiano e dos territórios dessas mulheres e podem ser procurados sem que elas precisem, naquele primeiro momento, nomear o que viveram como violência ou decidir fazer uma denúncia.”
Por isso, Vitória defende que a aproximação com as redes comunitárias deve ampliar o acesso à proteção pública, e não transferir para essas redes a responsabilidade estatal. Ela reforçou que cabe ao Estado garantir delegacias preparadas, atendimento psicossocial, acesso à Justiça, moradia segura e condições para que as vítimas reconstruam a vida.
Vitória Régia da Silva, diretora executiva da Gênero e Número - Foto: Kely Lima/Gênero e Número/Divugação
A ativista entende que o Estado falha quando os serviços estão distantes, funcionam em horários restritos, não oferecem atendimento integrado ou fazem com que a mulher precise repetir várias vezes o relato da violência.
“A procura por igrejas, amigos e familiares revela a força das redes de proximidade, mas também a distância entre as mulheres negras e os canais oficiais de proteção. Essas redes podem acolher e orientar, mas não podem substituir o Estado. Os serviços públicos precisam ser acessíveis, confiáveis e oferecer condições concretas para que essas mulheres e seus filhos estejam protegidos”, afirmou.
Acolhimento, não barreira
No entanto, ela entende que essa mesma escuta pode se transformar em barreira quando a orientação prioriza a preservação do casamento, recomenda apenas o perdão ou a oração, incentiva a reconciliação com o agressor ou trata a violência como um problema privado da família.
Aproximação das redes comunitárias e religiosas da rede oficial
Como parte da solução, a diretora executiva defende a formação das lideranças comunitárias e religiosas baseada nos direitos das mulheres e na compreensão de que a proteção da vida deve orientar qualquer encaminhamento.
No caminho apontado, Vitória Régia explica que deve haver a aproximação desses atores com a rede oficial de proteção, para que as vítimas conheçam os serviços disponíveis no território, com protocolos claros de encaminhamento.
Ela dá como exemplo o Programa Municipal de Capacitação Famílias de Fé, instituído no município do Rio de Janeiro pela Lei nº 9.544/2026. “A proposta é capacitar lideranças religiosas e construir pontes com as políticas públicas de proteção. Para que uma iniciativa assim seja efetiva, precisa haver formação continuada, articulação permanente com os serviços e acompanhamento dos encaminhamentos realizados.”
Violência que não chega aos registros
Os demais motivos são referentes à subnotificação da violência:
- têm medo da pessoa que a agrediu: 16%;
- têm vergonha da agressão: 12%;
- acreditam que não há punição: 10%;
- acreditam que será a última vez: 9%;
- dependem financeiramente da pessoa que a agrediu: 6%;
- falta de provas: 2%;
- outros: 18%.
Desconhecimento da lei e insegurança
Em relação às medidas protetivas de urgência (previstas nessa legislação), o baixo grau de conhecimento é ainda mais expressivo: 85% das mulheres ouvidas apresentaram pouco ou nenhum conhecimento sobre os instrumentos de enfrentamento à violência doméstica e familiar (68% conhecem pouco e 17%, nada).
Entre as mulheres negras que declararam ter sofrido violência no último ano, 37% solicitaram medidas protetivas de urgência.
O estudo conclui que o caminho para a denúncia transmite pouca segurança às vítimas negras. Segundo Vitória Régia da Silva, para que esses serviços governamentais sejam reconhecidos como espaços de proteção, é necessário:
- garantir escuta qualificada,
- atendimento sem julgamento; e
- respostas que considerem a vida concreta da mulher.
Ela acrescenta que também é preciso investigar como o racismo institucional interfere nesse atendimento, porque a pesquisa mostra a desigualdade racial, mas não acompanha a experiência de cada mulher dentro da delegacia ou do centro de assistência.
A Agência Brasil entrou em contato com o Ministério das Mulheres para saber se há interesse em se manifestar sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.
Encontre ajuda
O mais divulgado é a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180: atendimento gratuito, humanizado e sigiloso, 24 horas por dia, todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, pelo WhatsApp (61) 9610-0180, pelo e-mail central180@mulheres.gov.br e por videochamada na Língua Brasileira de Sinais (Libras). O atendimento pode ser feito nos idiomas português, inglês e espanhol.
Confira outras instituições e serviços oficiais no país:
- Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.