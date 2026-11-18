Andrei Rodrigues, diretor da PF, se encontra com Fachin nesta quarta-feira (18) - Andressa Anholete / Agência Senado

Andrei Rodrigues, diretor da PF, se encontra com Fachin nesta quarta-feira (18)Andressa Anholete / Agência Senado

Publicado 18/11/2026 16:27

Em meio à crise que cerca a condução do caso Banco Master, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, vai nesta quarta-feira (18) ao Supremo Tribunal Federal (STF) entregar pessoalmente ao presidente da Corte, Edson Fachin, três relatórios que reúnem indícios de relações suspeitas entre ministros do tribunal e o banqueiro Daniel Vorcaro.

LEIA MAIS! PF pede prorrogação de inquérito sobre influenciadores do caso Master

Os documentos, produzidos a partir de informações colhidas no inquérito da Operação Compliance Zero, citam, separadamente, três integrantes do Supremo: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.



Esta é a segunda vez que Andrei e Fachin se reúnem para discutir o mergulho do STF no escândalo do Master, a partir das interações identificadas entre Vorcaro e ministros da Corte. O primeiro encontro ocorreu em 13 de outubro, quando foram discutidos os parâmetros para a elaboração de um levantamento exclusivamente descritivo das menções a ministros encontradas no celular do ex-controlador do banco.



A reunião, prevista para as 19h, deve formalizar a ciência da presidência do Supremo sobre as referências a ministros no inquérito e os elementos reunidos pela Polícia Federal desde a prisão de Vorcaro, em novembro do ano passado.



Sob Alexandre de Moraes, pesam as suspeitas envolvendo uma possível ajuda prestada ao banqueiro para antecipar sua fuga e frustrar a primeira fase da Compliance Zero, além de duas alterações no contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, de Viviane Barci, mulher do ministro.

Moraes teria viajado em jatinhos do banqueiro e firmado um segundo contrato com Vorcaro para operar, ao lado da mulher, cotas de aeronaves ligadas ao controlador do Master. As 52 mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes foram reveladas pelo Estadão em 1º de setembro.



Moraes nega qualquer conversa, repasse de informações ou relação imprópria com Daniel Vorcaro, e classifica os relatórios da PF como "farsa" e "vingança".



Em relação a Dias Toffoli, a PF reuniu indícios de que o ministro seria o "beneficiário final" do fundo de investimento Arleen, que recebeu R$ 35 milhões de Vorcaro. O relatório, revelado pela revista Piauí, aponta que os recursos, cuja transferência havia sido noticiada em fevereiro pelo Estadão, teriam sido enviados às Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal no Caribe, por meio de uma operação envolvendo a holding Egide I.



O fundo Arleen, ligado a Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro, também aparece em negócios envolvendo o patrimônio da família de Toffoli. Em setembro de 2021, o fundo adquiriu parte da participação da Maridt Participações, empresa pertencente ao ministro e administrada por seus familiares, no Tayayá Aqua Resort. O restante da participação foi vendido em fevereiro de 2025 à PHB Holding.



Primeiro relator da Operação Compliance Zero no Supremo, Toffoli deixou a condução do caso em fevereiro. O ministro já admitiu ser sócio da Maridt Participações, mas nega manter relação de amizade com Vorcaro ou ter recebido valores do banqueiro.



No caso de Nunes Marques, mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro apontam tratativas para o pagamento de R$ 500 mil ao advogado Kevin de Carvalho Marques, filho de 25 anos do ministro.

Kevin recebeu R$ 281,6 mil da Consult Inteligência entre agosto de 2024 e julho de 2025. A empresa, por sua vez, recebeu recursos do Master. Nunes Marques também viajou de Brasília a Maceió em um avião particular pertencente a uma empresa responsável pela administração de bens de Vorcaro.



Nunes Marques afirmou que nunca favoreceu Vorcaro em suas decisões, nunca trocou mensagens com ele e nunca lhe pediu nada.



A entrega dos relatórios a Fachin não ocorre apenas por ele ocupar a presidência do STF, mas também porque o ministro assumiu, em setembro, a condução dos procedimentos relacionados ao escândalo do Master, retirados do gabinete de André Mendonça. Desde então, Fachin mantém os autos da Operação Compliance Zero sob a guarda da presidência da Corte, sem devolvê-los ao relator original.



Atendendo à orientação de Fachin, o relatório de Andrei não faz nenhum juízo de valor sobre a conduta dos ministros. O documento se limita à transcrição de menções aos integrantes da Corte em conversas de WhatsApp recuperadas pelos peritos durante a extração de dados de celulares e, eventualmente, em depoimentos colhidos no âmbito da Operação Compliance Zero.



Afastamento de delegados



Os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que ocupavam funções de chefia direta e hierarquicamente relacionadas em áreas estratégicas da corporação, foram afastados da Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros por Andrei Rodrigues após a confecção dos relatórios citando os ministros do STF no âmbito do caso Master.



Segundo Andrei, em ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública Wellington César Lima e Silva, houve 'uma quebra na fundamental relação de confiança mútua' no episódio envolvendo os delegados. Sob os cuidados de Cola e Cajé estava a investigação sobre fraudes no Master.



Andrei afirma, porém, que a destituição dos delegados dessas funções de chefia não implicou em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento.



O ofício de Andrei se dá em meio ao convite que foi feito a ele - e também ao ministro - pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado para comparecer nesta quarta, 18, para prestar informações sobre 'a modificação dos relatórios da Polícia Federal a serem enviados à Presidência do Supremo'.



Andrei destaca que o delegado Daniel Cola 'não presidia nenhum inquérito policial' e, por não mais ocupar função de chefia, requereu remoção para a localidade de lotação anterior à designação, em Porto Alegre. Essa informação foi levada ao gabinete do ministro André Mendonça, relator original da Compliance Zero.



Já o delegado Wedson Cajé, segundo o chefe da PF, permanece à frente da investigação que preside no âmbito da Operação Compliance Zero.



Andrei Rodrigues esclarece que a presidência do STF solicitou dados relacionados a eventual envolvimento de integrantes da Corte em 'fatos objeto de apuração no contexto do caso do Banco Master, tendo como pressuposto as informações que já se tornaram de domínio público a partir da indevida e ainda em apuração divulgação do conteúdo do celular do investigado Daniel Vorcaro'



No entanto, segue o diretor-geral da PF, a equipe encarregada da missão apresentou "relatórios em desacordo com o que fora estipulado, citando apenas três ministros do STF e não 'todas as menções encontradas sem exceção'. No entendimento de Andrei, os documentos contêm 'elementos que extrapolaram o caráter estritamente descritivo'.



Andrei declarou ao ministro da Justiça taxativamente que não houve qualquer avocação ou interferência em investigação criminal, 'tratando-se de providência administrativa no interesse do estrito cumprimento de determinação judicial e nos termos da lei'.