Haverá fiscalização para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos - Polícia Rodoviária Federal

Haverá fiscalização para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos Polícia Rodoviária Federal

Publicado 18/11/2026 17:39

Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (19) a Operação Dia da Consciência Negra 2026 . As ações seguem até domingo (22), em razão do aumento no movimento das rodovias por causa do feriado de 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra.

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Durante o período, haverá o reforço nas ações de policiamento e fiscalização em todas as rodovias federais do país. A atenção fica por conta de infrações que representam um risco maior, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante.



Haverá fiscalização para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e do capacete por motociclistas e passageiros.



Além das abordagens, serão realizadas ações educativas para orientar os condutores sobre os cuidados necessários durante a viagem. Durante o período, haverá o reforço nas ações de policiamento e fiscalização em todas as rodovias federais do país. A atenção fica por conta de infrações que representam um risco maior, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante.Haverá fiscalização para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e do capacete por motociclistas e passageiros.Além das abordagens, serão realizadas ações educativas para orientar os condutores sobre os cuidados necessários durante a viagem.

Orientações

Entre as principais orientações para prevenir acidentes estão:



- Revisar o veículo antes de iniciar a viagem, com atenção especial para condições dos pneus, freios e sistema de iluminação, além de conferir a documentação;

- Planejar o percurso;

- Evitar horários de maior movimento, sempre que possível;

- Descansar bem antes de dirigir e evite horários de pico;

- Atenção ao limite de velocidade;

- Manter uma distância segura dos demais veículos;

- Fazer ultrapassagens somente em locais permitidos.

Em viagens longas, o descanso deve fazer parte do planejamento. O objetivo é evitar que o sono e o cansaço comprometam a atenção e a capacidade de reação dos condutores.



O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes, e o capacete é obrigatório para motociclistas e passageiros.



Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo 191.

CCJ do Senado eleva pena para motorista que mata sob álcool ou drogas





O PL 4.668, de 2020, ainda aumenta a pena para lesão corporal grave ou gravíssima cometida por motorista sob efeito de álcool e outras drogas dos atuais dois a cinco anos de prisão para três a seis anos de reclusão. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), projeto de lei (PL) que aumenta as penas de homicídio culposo praticado por motoristas que tenham consumido álcool ou outras drogas “que comprometam a capacidade de condução” . O tempo de prisão passa dos atuais cinco a oito anos para seis a dez anos de reclusão.O PL 4.668, de 2020, ainda aumenta a pena para lesão corporal grave ou gravíssima cometida por motorista sob efeito de álcool e outras drogas dos atuais dois a cinco anos de prisão para três a seis anos de reclusão.

“Não faltam casos chocantes de vítimas de condutores que ingeriram álcool ou usaram outras drogas; muitas vezes essas substâncias são encontradas até mesmo dentro do veículo”, escreveu a relatora do projeto, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

A relatora ampliou o alcance da proposta original ao incluir medicamentos que comprometam a capacidade de condução.