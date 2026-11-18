Wellington Dias disse o Brasil derrotou a fome quando houve vontade política - Roberta Aline / MDS

Wellington Dias disse o Brasil derrotou a fome quando houve vontade políticaRoberta Aline / MDS

Publicado 18/11/2026 17:50 | Atualizado 18/11/2026 17:59

Segundo o ministro, o Brasil derrotou a fome quando houve vontade política.“No Brasil, quando houve vontade política, vencemos a corrida contra a fome não uma, mas duas vezes. Se quisermos vencer esta corrida, teremos de recuperar nosso senso de urgência e provar que, juntos, podemos fazer da fome e da pobreza flagelos do passado”.O encontro marcou os dois anos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa foi criada durante a presidência brasileira do G20, em 2024, e liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Atualmente, a Aliança reúne 225 membros, entre países, organizações internacionais, instituições financeiras e entidades da sociedade civil.No encontro de hoje, houve o lançamento do relatório Race to 2030: Recent Progress Against Hunger and Poverty and Lessons for Acceleration (Corrida para 2030: Avanços recentes no combate à fome e à pobreza e lições para sua aceleração”, em português).O documento traz 146 ações realizadas por 81 países desde julho de 2024 para garantir proteção social e alimento para a população.“Este relatório mostra como os membros da Aliança honraram os compromissos que assumiram no lançamento”, destacou Dias. Para ele, combater a fome se trata de uma escolha política.“A Aliança nasceu com uma mensagem clara: fome e pobreza são uma escolha política. Nós já sabemos como enfrentá-las. Agora só resta agir em conjunto. A força da Aliança está em reunir atores diferentes em torno de soluções concretas”.Entre as ações descritas no relatório, estão: