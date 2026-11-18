Sergio Moro anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira - Instagram / Reprodução

Sergio Moro anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feiraInstagram / Reprodução

Publicado 18/11/2026 18:20

O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL) , anunciou nesta quarta-feira, 18, o ex-procurador Carlos Fernando Lima para comandar a Secretaria Anticorrupção, pasta que pretende criar ao assumir o cargo. O ex-juiz anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais.

Carlos Lima entrou no Ministério Público Federal nos anos 90 e foi procurador da República até 2019. Ele integrou uma das equipes da Operação Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018.



Segundo a publicação de Moro, a nova secretaria vai ampliar os controles que já existem dentro do serviço público para evitar casos de irregularidades. "Vamos colocar gente com capacidade para fazer cruzamento de dados para identificar desvio de dinheiro público, prevenir fraude em licitação e identificar casos de enriquecimento ilícito de servidores para nós tomarmos as providências com encaminhamentos diretamente à polícia e ao MP e tomarmos as sanções administrativas pertinentes", declarou.



"Nós vamos mostrar que no Paraná, podemos fazer diferente. Que podemos, sim, ter um governo enxuto, honesto e eficiente, como foi a minha promessa", concluiu Moro.

Diretor da PF leva a Fachin relatório sobre relação de ministros e Vorcaro

Os documentos, produzidos a partir de informações colhidas no inquérito da Operação Compliance Zero, citam, separadamente, três integrantes do Supremo: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.

Esta é a segunda vez que Andrei e Fachin se reúnem para discutir o mergulho do STF no escândalo do Master, a partir das interações identificadas entre Vorcaro e ministros da Corte. O primeiro encontro ocorreu em 13 de outubro, quando foram discutidos os parâmetros para a elaboração de um levantamento exclusivamente descritivo das menções a ministros encontradas no celular do ex-controlador do banco.



A reunião, prevista para as 19h, deve formalizar a ciência da presidência do Supremo sobre as referências a ministros no inquérito e os elementos reunidos pela Polícia Federal desde a prisão de Vorcaro, em novembro do ano passado.



Sob Alexandre de Moraes, pesam as suspeitas envolvendo uma possível ajuda prestada ao banqueiro para antecipar sua fuga e frustrar a primeira fase da Compliance Zero, além de duas alterações no contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, de Viviane Barci, mulher do ministro.