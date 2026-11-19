Durante o encontro, João Campos destacou o compromisso da federação com o país - Divulgação / PSB

Durante o encontro, João Campos destacou o compromisso da federação com o paísDivulgação / PSB

Publicado 19/11/2026 12:20 | Atualizado 19/11/2026 12:20

PSB e PDT oficializaram, na quarta-feira (18), em Brasília, a criação de uma federação partidária que reunirá as duas siglas. Durante a reunião de fundação, foram aprovados por unanimidade o estatuto, que estabelece as regras de funcionamento da federação, o programa político e a composição da direção. A presidência ficará a cargo do presidente nacional do PSB, João Campos. Pelo estatuto, haverá alternância anual no comando da federação entre os representantes dos dois partidos. O pedido de criação será protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , etapa necessária para formalizar a união junto à Justiça Eleitoral.