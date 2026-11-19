Durante o encontro, João Campos destacou o compromisso da federação com o paísDivulgação / PSB
A federação tem como objetivo reunir forças políticas das duas legendas em torno de uma atuação conjunta no cenário nacional, tanto no campo eleitoral quanto na defesa de pautas e projetos comuns. A aliança também estabelece diretrizes para a organização interna e a atuação política das siglas, que passam a compartilhar uma estrutura de funcionamento durante o período previsto na legislação eleitoral.
Durante o encontro, João Campos destacou o compromisso da federação com o país e com a preservação da democracia brasileira. Segundo o dirigente, a união representa um momento importante para as duas legendas, que possuem trajetórias históricas na política nacional. "Estamos aqui em um momento histórico, ao formalizarmos uma aliança que expressa nosso compromisso com o País e com a vida democrática brasileira. Nosso espírito é de unidade total, e essa será a diretriz para todos os nossos filiados. PDT e PSB são partidos com uma história gigante que somam forças para construir um futuro de democracia, desenvolvimento e justiça social", afirmou.
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também ressaltou os laços históricos entre as duas siglas, construídos a partir da luta pela democracia e da resistência à ditadura militar. Para ele, a aproximação vai além de uma aliança eleitoral e representa a construção de um projeto político comum, baseado em princípios ideológicos e em uma visão estratégica para o desenvolvimento do país. "Nós queremos ser uma opção verdadeira de poder, com causa, com fundamentos ideológicos e uma visão estratégica de país", defendeu.
Presente à reunião, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou que a união fortalece duas legendas tradicionais da política brasileira e amplia a capacidade de atuação conjunta em temas considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional. Ele também defendeu a importância de conciliar crescimento econômico, competitividade e eficiência com políticas sociais e valorização dos trabalhadores.
"Estamos nos unindo nesta federação para servirmos melhor ao Brasil, e fortalecendo dois partidos históricos. O mundo precisa de partidos que tenham visão de desenvolvimento econômico, eficiência econômica, competitividade e ao mesmo tempo tenham visão social, valorização dos trabalhadores e compromisso com o social", destacou.
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