Durante o acompanhamento, houve confronto, sendo necessário o uso de força para cessar a agressão - Reprodução / TV Globo

Durante o acompanhamento, houve confronto, sendo necessário o uso de força para cessar a agressãoReprodução / TV Globo

Publicado 19/11/2026 12:34

Uma perseguição policial terminou com dois suspeitos mortos na Marginal Pinheiros no fim da noite de quarta-feira (18). Os dois homens estavam em um veículo utilizado em crimes contra estabelecimentos comerciais. Eles desobedeceram uma ordem de parada e durante a fuga atiraram contra policiais. A ocorrência foi registrada perto da Ponte Cidade Jardim, Zona Sul da capital paulista.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista expressa, no sentido da Castello Branco, precisou ser interditada na região para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, por volta das 8h30 desta quinta-feira (19), as duas faixas ocupadas da esquerda foram liberadas para o trânsito.



Segundo a Polícia Militar, equipes do Comando de Ações Especiais de Polícia (CAEP), envolveram-se em uma intervenção policial durante acompanhamento a um veículo ocupado por dois indivíduos, na Marginal Pinheiros.



De acordo com as informações preliminares, os ocupantes de um Fiat Argo, utilizado em crimes contra estabelecimentos comerciais, desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga.



Durante o acompanhamento, houve confronto, sendo necessário o uso de força para cessar a agressão dos criminosos. "Na sequência, o veículo foi interceptado e ocorreu novo confronto. Um dos ocupantes desembarcou portando uma arma de fogo e foi alvejado. O segundo permaneceu no interior do automóvel. Ambos foram desarmados e, após acionamento do resgate, tiveram os óbitos constatados no local", disse a Polícia Militar.



A ocorrência foi, inicialmente, apresentada ao 91º DP (Ceagesp).

Dois traficantes de drogas presos após perseguição policial em Nova Iguaçu

Duas operações realizadas por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Fluminense contra o tráfico de drogas terminaram com a prisão de dois suspeitos e a apreensão de grande quantidade de drogas avaliadas em R$ 8 mil, um rádio comunicador e uma máquina de cartão utilizada para receber pagamentos pelo comercio de entorpecentes na comunidade dos Três Campos, bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu.

A ocorrência foi coordenada pelo delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), que recebeu informações sobre a comercialização de entorpecentes na comunidade. A partir dos dados levantados, os agentes realizaram diligências na região, que resultaram nas prisões. As ações aconteceram durante patrulhamentos voltados à repressão aos crimes de roubo e furto de veículos na localidade.