Para Fachin, a prisão preventiva de Felipe Vorcaro deve ser mantida - Alejandro Zambrana / STF

Para Fachin, a prisão preventiva de Felipe Vorcaro deve ser mantidaAlejandro Zambrana / STF

Publicado 19/11/2026 15:33

O Estadão procurou a defesa de Felipe Vorcaro para comentar a decisão de Fachin, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto. O senador Ciro Nogueira, que não conseguiu se reeleger neste ano, após 16 anos no Congresso, nega ter mantido relações ilícitas com Vorcaro.Na avaliação do presidente do STF, a prisão preventiva de Felipe Vorcaro "autorizada nos autos segue adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida'.Felipe Vorcaro foi preso preso temporariamente durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 7 de maio. A representação da PF descreve o primo do banqueiro como integrante do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa.Segundo a investigação, Felipe questionou Daniel sobre a manutenção dos pagamentos mensais ao "pessoal que investiu" na BRGD S.A., empresa sediada em Nova Lima (MG) e dirigida formalmente por Oscar Vorcaro, pai de Felipe.A PF aponta a companhia como uma das principais fontes dos recursos movimentados no esquema que pagava mesada de até R$ 500 mil ao senador.Para os investigadores, a BRGD era usada para viabilizar repasses mensais ao parlamentar e ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL) por meio da chamada "parceria BRGD/CNLF".A CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., segundo a investigação, era administrada formalmente pelo irmão do senador, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, que também foi alvo de busca e apreensão. A defesa dele não se manifestou."Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pgtos parceiro brgd, mas fluxo está indo praticamente todo para o btg e ainda estou precisando aportar valores altos todo mes", escreveu Felipe Vorcaro a Daniel em 28 de janeiro de 2025, segundo as mensagens obtidas pela PF.Meses depois, em 30 de junho de 2025, Daniel voltou a cobrar o primo sobre os pagamentos ao senador. "Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?", escreveu o banqueiro."Vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?", respondeu Felipe Vorcaro, em referência, segundo a investigação, ao valor da mesada destinada ao senador Ciro Nogueira.