Vorcaro utilizou serviços de alto padrão para custear viagens e eventos de gala para políticos Reprodução / Estadão
Como mostrou o Estadão, o depoimento do empresário Leonardo Serrano Giunchetti, proprietário da agência de turismo, tomado pela Polícia Federal detalha como Vorcaro utilizou seus serviços de alto padrão para custear viagens e eventos de gala para políticos.
Entre 24 e 26 de abril de 2024, a agência foi acionada de última hora por Vorcaro para auxiliar na organização do 1º Fórum Jurídico - Brasil de Ideias, realizado em Londres, segundo relato de Serrano. O evento reuniu autoridades dos Três Poderes, entre elas os ministros do STF Alexandre de Moraes, acompanhado da esposa, a advogada Viviane Barci, Dias Toffoli e Gilmar Mendes; os ministros do STJ Benedito Gonçalves e Luís Felipe Salomão; o então ministro da Justiça Ricardo Lewandowski; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Também participaram Rodrigo Pacheco, atual ministro do TCU e Hugo Motta, presidente da Câmara.
"Este foi um evento grande, né? Foi uma organização grande, aonde nós como empresa nós ficamos ... fomos chamados para auxiliar nesse evento já muito de última hora. Nós fizemos os jantares, nós organizamos a parte das atrações dos jantares, ele queria fazer uma recepção bacana para os convidados.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da entrega dos documentos pela agência. Embora tenha reconhecido a "aparente boa-fé" do empresário Léo Serrano, que procurou espontaneamente a PF para fornecer informações sobre a relação entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira, a Procuradoria destacou que "há fortes indícios, decorrentes da análise do material probatório, de que Daniel Bueno Vorcaro se utilizou dessa mesma estrutura de serviços de luxo para beneficiar dezenas de outras autoridades e ocupantes de cargos públicos".
Para a PGR, o aprofundamento da apuração é de "crucial interesse para o pleno esclarecimento da extensão da rede de influência e corrupção investigada".
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