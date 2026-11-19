Extensão dos danos e pessoas prejudicadas ainda são apurados - Divulgação / IFood

Extensão dos danos e pessoas prejudicadas ainda são apuradosDivulgação / IFood

Publicado 19/11/2026 18:09

iFood informou nesta quinta-feira (19) que foi alvo de ataques hackers e que dados de clientes, entregadores e representantes de restaurantes foram acessados. Os criminosos invadiram o sistema da empresa de entrega de alimentos no último sábado (14). A plataforma ainda investiga a extensão dos danos e quantas pessoas foram afetadas.

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Os criminosos conseguiram acessar dados cadastrais de usuários da plataforma como nome, CPF e endereços de entregadores. A empresa afirmou que informações como senhas, cartões, formas de pagamento, saldos, extratos ou informações biométricas não foram acessadas. Clientes afetados serão contactados pela empresa a partir desta quinta-feira (19).



O iFood não detalhou como os hackers acessaram os sistemas, mas afirmou que os serviços seguem funcionando normalmente. "O iFood notificou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e colabora com a autoridade. A investigação e o monitoramento continuam", completou a companhia.



A empresa orienta os usuários a redobrarem a atenção com ligações, mensagens e e-mails suspeitos que solicitem senhas, códigos de verificação ou pagamentos.



“O iFood não solicita senha, código de verificação ou dados de cartão por telefone, e-mail, SMS ou aplicativo de mensagem. Se puder, ative a verificação em duas etapas”, afirmou a empresa em nota. Também recomenda desconfiar de links desconhecidos enviados em nome do iFood. Os criminosos conseguiram acessar dados cadastrais de usuários da plataforma como nome, CPF e endereços de entregadores. A empresa afirmou que informações como senhas, cartões, formas de pagamento, saldos, extratos ou informações biométricas não foram acessadas. Clientes afetados serão contactados pela empresa a partir desta quinta-feira (19).O iFood não detalhou como os hackers acessaram os sistemas, mas afirmou que os serviços seguem funcionando normalmente. "O iFood notificou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e colabora com a autoridade. A investigação e o monitoramento continuam", completou a companhia.A empresa orienta os usuários a redobrarem a atenção com ligações, mensagens e e-mails suspeitos que solicitem senhas, códigos de verificação ou pagamentos.“O iFood não solicita senha, código de verificação ou dados de cartão por telefone, e-mail, SMS ou aplicativo de mensagem. Se puder, ative a verificação em duas etapas”, afirmou a empresa em nota. Também recomenda desconfiar de links desconhecidos enviados em nome do iFood.

A plataforma informou quais dados foram vazados dependendo do tipo de usuário. Clientes e usuários do IFood Benefícios tiveram apenas o número de telefone acessados; representantes de restaurantes podem ter tido o telefone cadastrado, o CPF ou ambos acessados; já no caso dos entregadores, os dados expostos podem incluir nome, e-mail, telefone, endereço e CPF.

Em alguns casos, foram expostos os números da agência e da conta bancária.



Este não foi o primeiro caso de invasão de dados da plataforma. Em junho deste ano, o IFood informou que cerca de 1,2 milhão de pessoas foram afetadas por vazamento de dados.



Na ocasião, foram expostos dados como nome e CPF dos usuários. Segundo o iFood, as credenciais de acesso às contas (login e senha) não foram comprometidas.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna