O impacto dos custos sobre o PIB do país vem diminuindo, depois de ter atingido 5% em 2001 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

O impacto dos custos sobre o PIB do país vem diminuindo, depois de ter atingido 5% em 2001 Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 19:00 | Atualizado 19/11/2026 19:06

crime custou ao Brasil R$ 439,5 bilhões em 2025, o equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo um estudo divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Diálogo Interamericano, um centro de análise fundado em 1982 em Washington, nos Estados Unidos, dedicado a analisar políticas públicas e relações internacionais nas Américas.

LEIA MAIS! Lula regulariza terra do povo Kayapó e promete dignidade aos indígenas



Com base em um relatório da Presidência de 2018, especialistas do Programa Brasil do centro de análise atualizaram os números, abrangendo quase três décadas, de 1996 a 2025. Quatro brasileiros assinam o texto: os pesquisadores Carlos Góes, Lucas Siqueira Simões, Giulia Spiess e Bruna Santos.



Do custo registrado em 2025, 37% correspondem à segurança pública, quase 22% a seguros e perdas materiais, 16,8% aos custos do sistema de Justiça e 14,5% à segurança privada. Com base em um relatório da Presidência de 2018, especialistas do Programa Brasil do centro de análise atualizaram os números, abrangendo quase três décadas, de 1996 a 2025. Quatro brasileiros assinam o texto: os pesquisadores Carlos Góes, Lucas Siqueira Simões, Giulia Spiess e Bruna Santos.Do custo registrado em 2025, 37% correspondem à segurança pública, quase 22% a seguros e perdas materiais, 16,8% aos custos do sistema de Justiça e 14,5% à segurança privada.

A análise não inclui o estelionato, principal crime contra o patrimônio no Brasil hoje segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em razão da baixa qualidade dos registros disponíveis. O mesmo vale para o impacto de práticas do crime organizado como a extorsão de moradores, sobre as quais não há uma base de dados



A violência letal caiu substancialmente na última década no Brasil, aponta a análise, que combina dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e do órgão nacional responsável pelas estatísticas criminais, o Sinesp.



Mas a desigualdade regional ainda é muito significativa: em 2024, a taxa mediana de homicídios entre as 558 microrregiões do país - grupos de municípios vizinhos definidos para fins estatísticos - foi de 18,1 por 100 mil habitantes, explica o estudo.



O quartil de 25% das regiões com os melhores indicadores registrou uma média de 6,9 homicídios, uma taxa próxima à dos Estados Unidos.



No quartil com os piores indicadores, a taxa foi de 39,1, "semelhante à do Haiti", alertam os especialistas.



As regiões mais pobres do Norte e do Nordeste do Brasil concentram os piores índices.



Nas últimas três décadas, o crime custou ao Brasil aproximadamente R$ 10 trilhões, o que representa 2,8 vezes o valor do principal programa federal de assistência social, o Bolsa Família.



De acordo com as estatísticas do Sinesp, a taxa de assassinatos ("homicídios intencionais") caiu de 25,1 para 14,8 vítimas por 100 mil habitantes entre 2016 e 2025.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança, apontam para um cenário também de queda nos indicadores de furto e roubo no país.



Em contrapartida, os casos registrados de feminicídio aumentaram, assim como os estupros de pessoas vulneráveis (categoria que inclui menores de 14 anos).



O impacto dos custos sobre o PIB do país vem diminuindo, depois de ter atingido 5% em 2001.



"A maioria dos indicadores melhorou, mas a percepção é de que a criminalidade aumentou", explicam os autores.