O impacto dos custos sobre o PIB do país vem diminuindo, depois de ter atingido 5% em 2001 Marcelo Camargo / Agência Brasil
Com base em um relatório da Presidência de 2018, especialistas do Programa Brasil do centro de análise atualizaram os números, abrangendo quase três décadas, de 1996 a 2025. Quatro brasileiros assinam o texto: os pesquisadores Carlos Góes, Lucas Siqueira Simões, Giulia Spiess e Bruna Santos.
Do custo registrado em 2025, 37% correspondem à segurança pública, quase 22% a seguros e perdas materiais, 16,8% aos custos do sistema de Justiça e 14,5% à segurança privada.
A violência letal caiu substancialmente na última década no Brasil, aponta a análise, que combina dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e do órgão nacional responsável pelas estatísticas criminais, o Sinesp.
Mas a desigualdade regional ainda é muito significativa: em 2024, a taxa mediana de homicídios entre as 558 microrregiões do país - grupos de municípios vizinhos definidos para fins estatísticos - foi de 18,1 por 100 mil habitantes, explica o estudo.
O quartil de 25% das regiões com os melhores indicadores registrou uma média de 6,9 homicídios, uma taxa próxima à dos Estados Unidos.
No quartil com os piores indicadores, a taxa foi de 39,1, "semelhante à do Haiti", alertam os especialistas.
As regiões mais pobres do Norte e do Nordeste do Brasil concentram os piores índices.
Nas últimas três décadas, o crime custou ao Brasil aproximadamente R$ 10 trilhões, o que representa 2,8 vezes o valor do principal programa federal de assistência social, o Bolsa Família.
De acordo com as estatísticas do Sinesp, a taxa de assassinatos ("homicídios intencionais") caiu de 25,1 para 14,8 vítimas por 100 mil habitantes entre 2016 e 2025.
Em contrapartida, os casos registrados de feminicídio aumentaram, assim como os estupros de pessoas vulneráveis (categoria que inclui menores de 14 anos).
O impacto dos custos sobre o PIB do país vem diminuindo, depois de ter atingido 5% em 2001.
"A maioria dos indicadores melhorou, mas a percepção é de que a criminalidade aumentou", explicam os autores.
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