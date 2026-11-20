Números sorteados foram: 10 - 21 - 24 - 28 - 34 - 44 - Arquivo / Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Números sorteados foram: 10 - 21 - 24 - 28 - 34 - 44Arquivo / Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 20/11/2026 07:34

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.088 da Mega-Sena , realizado nesta quinta-feira (19). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no domingo (22).

Os números sorteados foram: 10 - 21 - 24 - 28 - 34 - 44.



Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 15 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 93.739,59 cada. Já outras 2.750 apostas acertaram quatro números e serão premiadas com R$ 730,43 cada.

Apostas

Quem deseja concorrer ao prêmio de R$ 45 milhões no próximo sorteio da Mega-Sena pode fazer sua aposta em qualquer casa lotérica do país. Também é possível registrar o jogo pela internet, por meio do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal.



A aposta simples, com a escolha de seis dezenas, tem o valor de R$ 6.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi registrada no dia 10 de novembro, no concurso 3.084. Na ocasião, um bolão com 15 cotas, feito em Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e recebeu o prêmio total de R$ 3,2 milhões. Cada participante ficou com aproximadamente R$ 219,1 mil. O jogo foi realizado com sete números marcados. As dezenas sorteadas foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.



Antes disso, no concurso 3.083, sorteado em 8 de novembro, uma aposta simples de Goiânia, em Goiás, levou sozinha o prêmio de R$ 59,5 milhões. O apostador acertou os números 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.



Outro prêmio expressivo saiu em 28 de outubro. Um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 3.077 com uma aposta simples e recebeu sozinho R$ 324,9 milhões. O valor foi o maior já pago em um concurso regular da Mega-Sena. Na ocasião, os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



Em 17 de setembro, um bolão de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, também acertou as seis dezenas da loteria. O concurso 3.059 sorteou os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35, que garantiram ao grupo um prêmio total de R$ 101,9 milhões. A aposta foi feita com sete números e dividida em nove cotas. Cada participante recebeu cerca de R$ 11,3 milhões.



Já em 23 de agosto, um apostador de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, levou sozinho o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões do concurso 3.048. Segundo a Caixa, o ganhador registrou uma aposta simples pela internet. As dezenas sorteadas foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.