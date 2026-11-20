Ataque provocou correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado na Rua Coelho Lisboa - Reprodução / Redes sociais

Ataque provocou correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado na Rua Coelho LisboaReprodução / Redes sociais

Publicado 20/11/2026 14:17

Dois homens foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira (19), na área externa de um restaurante, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo . As vítimas, que, segundo informações da Polícia Militar, seriam tio e sobrinho, estavam sentadas à mesa com duas mulheres quando foram surpreendidas por um atirador. Os disparos foram efetuados à queima-roupa e atingiram a região da cabeça dos dois homens. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.





Até a manhã desta sexta-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio e busca esclarecer a dinâmica do crime, além de identificar e localizar o responsável pelos disparos.



O ataque provocou correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado na Rua Coelho Lisboa. Uma viatura da Polícia Militar que passava nas proximidades do estabelecimento foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as duas vítimas caídas na área externa do restaurante.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamadas. No entanto, após a avaliação médica, os profissionais constataram que os dois homens já estavam mortos. As mortes foram confirmadas ainda no local.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas relataram que um suspeito se aproximou das vítimas, efetuou diversos disparos e fugiu em seguida. A dinâmica descrita pelos relatos é investigada pelas autoridades, que trabalham para esclarecer o que motivou o ataque.



Para auxiliar na apuração, foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Além disso, imagens de câmeras de segurança do restaurante e de estabelecimentos e imóveis das imediações estão sendo requisitadas para ajudar na identificação do autor do crime e na reconstrução dos momentos que antecederam o duplo homicídio.



O caso foi registrado como homicídio no 30º Distrito Policial (Tatuapé), que ficou responsável pelo registro da ocorrência e pelo encaminhamento inicial das informações sobre o crime. A unidade solicitou assessoramento ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio. A apuração busca reunir elementos que possam contribuir para a identificação do autor dos disparos e para o esclarecimento da dinâmica do ataque.

LEIA MAIS: PM localiza ponto de desmanche de veículos na Baixada Até a manhã desta sexta-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio e busca esclarecer a dinâmica do crime, além de identificar e localizar o responsável pelos disparos.O ataque provocou correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado na Rua Coelho Lisboa. Uma viatura da Polícia Militar que passava nas proximidades do estabelecimento foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as duas vítimas caídas na área externa do restaurante.Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamadas. No entanto, após a avaliação médica, os profissionais constataram que os dois homens já estavam mortos. As mortes foram confirmadas ainda no local.De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas relataram que um suspeito se aproximou das vítimas, efetuou diversos disparos e fugiu em seguida. A dinâmica descrita pelos relatos é investigada pelas autoridades, que trabalham para esclarecer o que motivou o ataque.Para auxiliar na apuração, foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Além disso, imagens de câmeras de segurança do restaurante e de estabelecimentos e imóveis das imediações estão sendo requisitadas para ajudar na identificação do autor do crime e na reconstrução dos momentos que antecederam o duplo homicídio.O caso foi registrado como homicídio no 30º Distrito Policial (Tatuapé), que ficou responsável pelo registro da ocorrência e pelo encaminhamento inicial das informações sobre o crime. A unidade solicitou assessoramento ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio. A apuração busca reunir elementos que possam contribuir para a identificação do autor dos disparos e para o esclarecimento da dinâmica do ataque.

*Com informações do Estadão Conteúdo