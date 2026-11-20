Ataque provocou correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado na Rua Coelho LisboaReprodução / Redes sociais
Até a manhã desta sexta-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio e busca esclarecer a dinâmica do crime, além de identificar e localizar o responsável pelos disparos.
O ataque provocou correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado na Rua Coelho Lisboa. Uma viatura da Polícia Militar que passava nas proximidades do estabelecimento foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as duas vítimas caídas na área externa do restaurante.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamadas. No entanto, após a avaliação médica, os profissionais constataram que os dois homens já estavam mortos. As mortes foram confirmadas ainda no local.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas relataram que um suspeito se aproximou das vítimas, efetuou diversos disparos e fugiu em seguida. A dinâmica descrita pelos relatos é investigada pelas autoridades, que trabalham para esclarecer o que motivou o ataque.
Para auxiliar na apuração, foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Além disso, imagens de câmeras de segurança do restaurante e de estabelecimentos e imóveis das imediações estão sendo requisitadas para ajudar na identificação do autor do crime e na reconstrução dos momentos que antecederam o duplo homicídio.
O caso foi registrado como homicídio no 30º Distrito Policial (Tatuapé), que ficou responsável pelo registro da ocorrência e pelo encaminhamento inicial das informações sobre o crime. A unidade solicitou assessoramento ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio. A apuração busca reunir elementos que possam contribuir para a identificação do autor dos disparos e para o esclarecimento da dinâmica do ataque.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.