Chuva e ventos destruíram cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do município - Reprodução / Instagram

Chuva e ventos destruíram cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do municípioReprodução / Instagram

Publicado 20/11/2026 15:24 | Atualizado 20/11/2026 16:49

Um temporal na madrugada desta sexta-feira (20) devastou a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A chuva, acompanhada de fortes ventos, chegou por volta das 3h e destruiu cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do município. Três pessoas morreram e 60 ficaram feridas, segundo confirmação da cidade.

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“Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. O nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, disse Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, em entrevista à Rádio Gaúcha.



Ainda de acordo com o prefeito, a rede elétrica caiu e o abastecimento de água ficou comprometido. As pessoas feridas foram levadas para hospitais dos municípios de Santa Maria e Júlio de Castilhos.



Na madrugada de hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta de condição severa para tempestade com granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã. O alerta já apontava para um risco muito alto de destelhamento. “Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. O nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, disse Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, em entrevista à Rádio Gaúcha.Ainda de acordo com o prefeito, a rede elétrica caiu e o abastecimento de água ficou comprometido. As pessoas feridas foram levadas para hospitais dos municípios de Santa Maria e Júlio de Castilhos.Na madrugada de hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta de condição severa para tempestade com granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã. O alerta já apontava para um risco muito alto de destelhamento.

Segundo o órgão, a forte chuva avançou sobre Tupanciretã e municípios próximos, por volta das 3h19. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h durante o temporal.



Nas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, disse que mobilizou as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais para atender a população. Também acionou Comando Militar do Sul para ajudar.



Leite disse que determinou a liberação imediata de R$ 2 milhões da Defesa Civil estadual para apoiar a contratação de máquinas, equipamentos e tudo o que for necessário neste primeiro momento.



“Estamos trabalhando para que essa mobilização de maquinário comece ainda hoje. Também conversei com o presidente da companhia de energia que atende a região e solicitei a mobilização de todas as equipes possíveis para acelerar o restabelecimento do fornecimento. Foram muitos postes e redes de energia atingidos. Sabemos que será um trabalho complexo, mas é fundamental concentrar todos os esforços para devolver o quanto antes as condições de normalidade à população”, disse.



Outros alertas foram emitidos pela Defesa Civil do estado para esta sexta-feira, com ocorrência de chuva, granizo e vento, com risco alto de alagamentos e destelhamento para os municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha.



Para o município de Francisco de Paula a condição de alerta é para a ocorrência de chuva intensa, com risco alto de alagamentos.

A Defesa Civil disse ainda que uma unidade de saúde teve o telhado danificado. Por conta dessa ocorrência, 11 pacientes do hospital foram transferidos para municípios vizinhos. Uma unidade do SAMU permanece posicionada no hospital para atendimento de casos de maior urgência.

"O evento afetou todo o município, provocando a queda de aproximadamente 100 árvores, bloqueios em diversas vias, danos à rede elétrica e a prédios públicos. O município está sem fornecimento de energia elétrica, com os serviços de telefonia e internet comprometidos", disse o órgão.



Outros municípios

Os estragos também atingiram outras cidades da região, de acordo com a Defesa Civil. O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais.



A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.



Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.



Os municípios de Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau também foram afetados pela tempestade. Todos registraram danos materiais, como casas destelhadas, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vias obstruídas e famílias desalojadas.



Governador libera R$ 2 milhões



Diante da gravidade da situação, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para a contratação de máquinas e equipamentos destinados a auxiliar a população.



A Defesa Civil do estado emitiu outros alertas para esta sexta-feira, com previsão de chuva, granizo e ventos fortes. O risco de alagamentos e destelhamentos é considerado alto nos municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha.



Para o município de São Francisco de Paula, o alerta prevê chuva intensa, com alto risco de alagamentos.

Governo Federal envia equipes da Defesa Civil

O governo federal determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para a cidade gaúcha de Tupanciretã.



A equipe vai apoiar as ações de atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.



“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para que seja possível iniciar a liberação de recursos federais destinados ao atendimento das vítimas”, informou a Secretaria de comunicação da Presidência da República.



Em uma rede social, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que está em contato permanente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador eleito, Luciano Zucco, o prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira.



Goez também conversou com o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) para tratar da situação e alinhar as ações. Pimenta foi, em 2024, ministro-chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, quando o estado sofreu com fortes chuvas e inundações.



“Já estamos adotando todas as providências necessárias para garantir assistência à população do município de Tupanciretã/RS, atingido na madrugada de hoje por uma forte tempestade, que provocou danos na quase totalidade das 8,6 mil casas do município”, escreveu o ministro.



Amanhã (21), Goez chegará ao município, acompanhado do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para ver de perto as ações de resposta e assistência à população.



O Ministério da Saúde informou que pelo menos duas equipes da Força Nacional do SUS já estão a caminho de Tupanciretã para apoiar as equipes de saúde no enfrentamento de mais uma tragédia climática.



Uma terceira equipe, responsável pela missão exploratória, realizará o diagnóstico da situação local para identificar os profissionais, equipamentos e insumos necessários à estruturação da resposta em até 72 horas.

Além disso, caminhões com itens de ajuda humanitária do Departamento de Logística estão em deslocamento, carregados com:

