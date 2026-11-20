Chuva e ventos destruíram cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do municípioReprodução / Instagram
“Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. O nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, disse Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, em entrevista à Rádio Gaúcha.
Ainda de acordo com o prefeito, a rede elétrica caiu e o abastecimento de água ficou comprometido. As pessoas feridas foram levadas para hospitais dos municípios de Santa Maria e Júlio de Castilhos.
Na madrugada de hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta de condição severa para tempestade com granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã. O alerta já apontava para um risco muito alto de destelhamento.
Nas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, disse que mobilizou as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais para atender a população. Também acionou Comando Militar do Sul para ajudar.
Leite disse que determinou a liberação imediata de R$ 2 milhões da Defesa Civil estadual para apoiar a contratação de máquinas, equipamentos e tudo o que for necessário neste primeiro momento.
“Estamos trabalhando para que essa mobilização de maquinário comece ainda hoje. Também conversei com o presidente da companhia de energia que atende a região e solicitei a mobilização de todas as equipes possíveis para acelerar o restabelecimento do fornecimento. Foram muitos postes e redes de energia atingidos. Sabemos que será um trabalho complexo, mas é fundamental concentrar todos os esforços para devolver o quanto antes as condições de normalidade à população”, disse.
Outros alertas foram emitidos pela Defesa Civil do estado para esta sexta-feira, com ocorrência de chuva, granizo e vento, com risco alto de alagamentos e destelhamento para os municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha.
Para o município de Francisco de Paula a condição de alerta é para a ocorrência de chuva intensa, com risco alto de alagamentos.
Outros municípios
A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.
Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.
Os municípios de Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau também foram afetados pela tempestade. Todos registraram danos materiais, como casas destelhadas, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vias obstruídas e famílias desalojadas.
Governador libera R$ 2 milhões
A Defesa Civil do estado emitiu outros alertas para esta sexta-feira, com previsão de chuva, granizo e ventos fortes. O risco de alagamentos e destelhamentos é considerado alto nos municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha.
Para o município de São Francisco de Paula, o alerta prevê chuva intensa, com alto risco de alagamentos.
Governo Federal envia equipes da Defesa Civil
A equipe vai apoiar as ações de atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.
“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para que seja possível iniciar a liberação de recursos federais destinados ao atendimento das vítimas”, informou a Secretaria de comunicação da Presidência da República.
Em uma rede social, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que está em contato permanente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador eleito, Luciano Zucco, o prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira.
Goez também conversou com o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) para tratar da situação e alinhar as ações. Pimenta foi, em 2024, ministro-chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, quando o estado sofreu com fortes chuvas e inundações.
“Já estamos adotando todas as providências necessárias para garantir assistência à população do município de Tupanciretã/RS, atingido na madrugada de hoje por uma forte tempestade, que provocou danos na quase totalidade das 8,6 mil casas do município”, escreveu o ministro.
Amanhã (21), Goez chegará ao município, acompanhado do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para ver de perto as ações de resposta e assistência à população.
O Ministério da Saúde informou que pelo menos duas equipes da Força Nacional do SUS já estão a caminho de Tupanciretã para apoiar as equipes de saúde no enfrentamento de mais uma tragédia climática.
Uma terceira equipe, responsável pela missão exploratória, realizará o diagnóstico da situação local para identificar os profissionais, equipamentos e insumos necessários à estruturação da resposta em até 72 horas.
- 105 cestas básicas;
- 100 cobertores;
- 2 mil litros de água;
- 85 rolos de lona;
- 70 colchões;
- 500 telhas;
- 18 geradores;
- 270 kits de higiene.
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