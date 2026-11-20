Adriana Lessa denuncia episódio de racismo em shopping de São Paulo - Reprodução/Instagram

Adriana Lessa denuncia episódio de racismo em shopping de São PauloReprodução/Instagram

Publicado 20/11/2026 16:03

O racismo estrutural também se manifesta nos gestos silenciosos, na vigilância seletiva, nos olhares de desconfiança e nos constrangimentos impostos a pessoas negras em espaços que deveriam ser de livre circulação. Muitas vezes velado e naturalizado, esse tipo de discriminação é o centro da denúncia apresentada pela atriz Adriana Lessa , que transforma uma experiência individual em uma reflexão sobre uma realidade vivida diariamente por milhares de brasileiros.

O episódio ocorreu em 24 de setembro de 2026, quando Adriana relata ter sido seguida e monitorada por funcionários enquanto circulava pela loja Matalab, localizada no complexo Rosewood São Paulo/Cidade Matarazzo, na capital paulista.

Em 9 de novembro, seus advogados, Carlos Nicodemos e Rodolfo Santos Xavier, do escritório Nicodemos Advogados Associados, encaminharam notícia-crime à Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). No dia 10 de novembro, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a possível prática de discriminação racial, com base no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989.

O episódio: vigilância e constrangimento

Segundo o relato apresentado à polícia, Adriana havia acabado de sair de uma consulta oftalmológica e decidiu visitar o complexo para tomar um café. Durante o percurso, entrou na loja Matalab, onde se interessou por peças de arte e decoração. Ao perguntar sobre a procedência dos objetos, percebeu, conforme sua versão, olhares de desconfiança por parte de uma atendente.

A atriz afirma que passou a ser acompanhada pela funcionária enquanto circulava pelo estabelecimento. Posteriormente, outro funcionário teria se aproximado da atendente e participado do monitoramento (mais afastada). De acordo com a denúncia, outros clientes entraram e circularam livremente pela loja, sem receber o mesmo tratamento.

"Todas as pessoas, independentemente de cor, etnia, origem ou aparência, têm o direito inegociável de existir, ocupar espaços e ser tratadas com igualdade e dignidade. Qualquer forma de preconceito, discriminação ou violência racial não deve ser tolerada, minimizada ou naturalizada. A luta por uma sociedade justa e igualitária é um dever de todos nós", afirmou Adriana Lessa.

O episódio teria provocado forte abalo emocional na artista, que relatou ter apresentado taquicardia e tremores. Após deixar a loja, Adriana conversou com um segurança do complexo, relatou o ocorrido e retornou ao estabelecimento para formalizar uma reclamação junto à gerência.

"Ser negro não pode significar carregar permanentemente a condição de suspeito", protestou o advogado Carlos Nicodemos, que representa a atriz.

segundo o advogado, a denúncia evidencia a necessidade de investigar práticas discriminatórias que nem sempre se manifestam por meio de ofensas explícitas, mas também por atitudes, olhares e tratamentos diferenciados.

"É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda tenhamos que discutir o direito de uma pessoa negra de circular livremente por uma loja sem ser perseguida por olhares e vigilância. A denúncia de Adriana Lessa não trata apenas de um atendimento constrangedor, mas da suspeita de uma prática discriminatória que precisa ser investigada com rigor. O racismo também se manifesta quando alguém é tratado como uma ameaça simplesmente pela cor da pele. E isso não pode ser tolerado", completou Carlos.

A defesa sustenta que o episódio apresenta características de perfilamento racial, prática em que uma pessoa passa a ser tratada como suspeita em razão de sua raça ou cor, sem elementos objetivos que justifiquem a desconfiança. A notícia-crime solicita a apuração de possível violação ao artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, que criminaliza a prática, o induzimento ou a incitação à discriminação ou ao preconceito racial.

Antes do encaminhamento da notícia-crime, em 20 de outubro, os advogados notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo Complexo Rosewood São Paulo/Cidade Matarazzo/Mata Company, solicitando a preservação das imagens das câmeras de segurança referentes ao dia do episódio. Também pediram a identificação e a oitiva dos funcionários envolvidos, além da disponibilização de registros internos.

Adriana Lessa é atriz, cantora e apresentadora paulistana, com uma trajetória que transita entre o teatro, a televisão e a música. Iniciou sua carreira nos palcos em 1986, sob a direção de Antunes Filho, e ganhou projeção nacional em novelas como "Terra Nostra", "O Clone" e "Senhora do Destino". Também apresentou programas na MTV e na RedeTV! e participou de projetos de valorização da cultura afro-brasileira, como A Cor da Cultura. Com uma carreira marcada pela versatilidade e pela representatividade negra na dramaturgia, foi indicada ao Prêmio Shell por sua atuação em "A Partilha" (2024).

'O RACISMO ESTRUTURAL CONTINUA'

Para o Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos, pós-doutorando em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ) e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), o episódio sofrido pela atriz evidencia que, muitas vezes, o negro ainda recebe tratamento diferenciado na sociedade, em razão de sua cor.

“O caso revela como o racismo estrutural continua atravessando instituições e espaços da sociedade brasileira. O que chama a atenção é que estamos falando de um estabelecimento comercial de luxo, onde uma pessoa negra também deveria ter assegurado o direito de circular sem ser constrangida ou tratada como suspeita. Estamos diante de uma situação que precisa ser apurada com muita seriedade", analisou Ivanir.

“O episódio envolvendo a atriz Adriana Lessa merece a máxima atenção. O racismo não se manifesta apenas por meio de ofensas explícitas. Ele aparece na vigilância seletiva, na desconfiança, no tratamento diferenciado e em constrangimentos que, muitas vezes, são naturalizados. E existe uma questão ainda mais profunda: se uma mulher negra, conhecida nacionalmente, enfrenta esse tipo de situação, imagine o que acontece cotidianamente com milhares de pessoas anônimas, que não têm visibilidade ou acesso aos mesmos espaços de denúncia. Esses episódios demonstram que o racismo não é um problema individual, nem pode ser tratado como um simples mal-entendido. É uma questão estrutural, que exige investigação, responsabilização e políticas institucionais efetivas. A Consciência Negra não pode ser lembrada apenas em novembro, em discursos e homenagens”, argumentou o professor.

DENÚNCIAS DE RACISMO CHEGAM AO MAIOR NÚMERO DA SÉRIE HISTÓRICA

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contabilizou que, neste ano, o Disque 100 já recebeu 3.270 denúncias de racismo contra pessoas pretas ou pardas. Esse número já é maior do que a quantidade de registros de todo o ano passado contra esse grupo: 2879 casos.



Trata-se do maior número da série histórica (desde o ano de 2015, quando houve 638 denúncias). No ano passado, o ministério avaliou que o crescimento do número de denúncias tem relação com a maior confiança da população no serviço.

Não necessariamente, portanto, os números refletem a quantidade de crimes, mas os casos que são encaminhados ao Disque 100. Outro fator, segundo estima o governo, pode estar relacionado também à maior conscientização sobre o racismo, que passou a ser identificado pelos brasileiros.



Registros feitos no mês de outubro foram os maiores do ano: houve 667 denúncias de racismo.