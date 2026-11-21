Condenado a 27 anos de prisão, Jair Bolsonaro está internado na UTI - AFP

Condenado a 27 anos de prisão, Jair Bolsonaro está internado na UTIAFP

Publicado 21/11/2026 09:16

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um procedimento de limpeza com sonda na madrugada deste sábado, 21, após ser hospitalizado em Brasília na noite da sexta-feira, 20, informou seu filho, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC). Segundo o parlamentar, as possibilidades serão averiguadas pelos médicos e pode ser necessária uma nova cirurgia.

O Hospital DFStar confirmou, em nota, a internação do ex-presidente, de 71 anos, com "quadro de dor e distensão abdominal", mas ainda não há informações sobre possíveis procedimentos cirúrgicos. Na véspera, a unidade de saúde disse que seriam realizados "exames e investigação diagnóstica". Segundo Carlos, os médicos devem divulgar mais informações ainda na manhã deste sábado.



"Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu o parlamentar no Instagram.



"As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio", acrescentou o filho.



Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Depois, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Agora, cumpre prisão domiciliar em residência da família.



De acordo com perícia divulgada em março deste ano, Bolsonaro é portador de múltiplas doenças crônicas, entre elas hipertensão, apneia grave do sono, obesidade, aterosclerose e refluxo gastroesofágico. Ele recebeu 144 atendimentos médicos entre 15 de janeiro e 22 de fevereiro, período de 39 dias, média de quase quatro por dia.