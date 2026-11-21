Moraes argumentou que Bolsonaro não pode receber visitas do tipo por estar com os direitos políticos suspensos - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Moraes argumentou que Bolsonaro não pode receber visitas do tipo por estar com os direitos políticos suspensosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 21/11/2026 11:51

defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu na sexta-feira (20), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere a visita diária dos filhos do capitão reformado, o senador e o deputado federal eleitos, Carlos Bolsonaro (PL-SC) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), e a filha caçula, Laura Bolsonaro, enquanto ele estiver internado.





Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (20), no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. De acordo com Carlos, foi colocada uma sonda no ex-presidente para permitir a retirada de resíduos alimentares.



Em boletim, divulgado ontem, os médicos do ex-presidente afirmaram que ele permaneceria hospitalizado para exames e investigação diagnóstica. O comunicado não informou a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta. LEIA MAIS: Bolsonaro é internado com quadro de dor e distensão abdominal Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (20), no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. De acordo com Carlos, foi colocada uma sonda no ex-presidente para permitir a retirada de resíduos alimentares.Em boletim, divulgado ontem, os médicos do ex-presidente afirmaram que ele permaneceria hospitalizado para exames e investigação diagnóstica. O comunicado não informou a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta.

Bolsonaro faz limpeza com sonda, diz Carlos

Bolsonaropassou por um procedimento de limpeza com sonda na madrugada deste sábado (21), informou seu filho, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC). Segundo o parlamentar, as possibilidades serão averiguadas pelos médicos e pode ser necessária uma nova cirurgia.

O Hospital DFStar confirmou, em nota, a internação do ex-presidente, de 71 anos, com "quadro de dor e distensão abdominal", mas ainda não há informações sobre possíveis procedimentos cirúrgicos. Na véspera, a unidade de saúde disse que seriam realizados "exames e investigação diagnóstica". Segundo Carlos, os médicos devem divulgar mais informações ainda na manhã deste sábado.



"Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu o parlamentar no Instagram.



"As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio", acrescentou o filho.



Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Depois, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Agora, cumpre prisão domiciliar em residência da família.



De acordo com perícia divulgada em março deste ano, Bolsonaro é portador de múltiplas doenças crônicas, entre elas hipertensão, apneia grave do sono, obesidade, aterosclerose e refluxo gastroesofágico. Ele recebeu 144 atendimentos médicos entre 15 de janeiro e 22 de fevereiro, período de 39 dias, média de quase quatro por dia.