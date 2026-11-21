Moraes argumentou que Bolsonaro não pode receber visitas do tipo por estar com os direitos políticos suspensosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (20), no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. De acordo com Carlos, foi colocada uma sonda no ex-presidente para permitir a retirada de resíduos alimentares.
Em boletim, divulgado ontem, os médicos do ex-presidente afirmaram que ele permaneceria hospitalizado para exames e investigação diagnóstica. O comunicado não informou a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta.
Bolsonaro faz limpeza com sonda, diz Carlos
"Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu o parlamentar no Instagram.
"As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio", acrescentou o filho.
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Depois, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Agora, cumpre prisão domiciliar em residência da família.
De acordo com perícia divulgada em março deste ano, Bolsonaro é portador de múltiplas doenças crônicas, entre elas hipertensão, apneia grave do sono, obesidade, aterosclerose e refluxo gastroesofágico. Ele recebeu 144 atendimentos médicos entre 15 de janeiro e 22 de fevereiro, período de 39 dias, média de quase quatro por dia.
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