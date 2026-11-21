Ronaldo Machado Salles (PSDB), ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal - Reprodução / Redes sociais

Ronaldo Machado Salles (PSDB), ex-vereador e ex-presidente da Câmara MunicipalReprodução / Redes sociais

Publicado 21/11/2026 13:01





A morte foi confirmada pelo PSDB do Rio Grande do Sul. Em nota, o partido lamentou o ocorrido e disse prestar solidariedade aos familiares, amigos e a Tupanciretã.



"Ronaldo dedicou parte de sua trajetória à vida pública e ao trabalho em favor da comunidade de Tupanciretã, deixando sua contribuição à história política do município e do nosso partido " O texto foi assinado pelo presidente do PSDB-RS, Moisés Barboza.



O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), também prestou homenagem a Salles pelo X (antigo Twitter). "Recebi, com muita tristeza, a confirmação de três mortes em decorrência da tempestade que atingiu o município de Tupanciretã, entre elas, a do ex-vereador Ronaldo Salles. Reitero meus mais sinceros sentimentos às famílias dos falecidos e desejo a todos muita força para enfrentar este momento tão difícil", escreveu na rede social.



Os feridos por causa do temporal com ventania foram levados para hospitais de Santa Maria, na mesma região, após as unidade de saúde da própria cidade ficarem danificadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para prestar socorro aos atingidos pelo temporal. LEIA MAIS: Temporais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul afetam 4,8 mil casas A morte foi confirmada pelo PSDB do Rio Grande do Sul. Em nota, o partido lamentou o ocorrido e disse prestar solidariedade aos familiares, amigos e a Tupanciretã."Ronaldo dedicou parte de sua trajetória à vida pública e ao trabalho em favor da comunidade de Tupanciretã, deixando sua contribuição à história política do município e do nosso partido " O texto foi assinado pelo presidente do PSDB-RS, Moisés Barboza.O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), também prestou homenagem a Salles pelo X (antigo Twitter). "Recebi, com muita tristeza, a confirmação de três mortes em decorrência da tempestade que atingiu o município de Tupanciretã, entre elas, a do ex-vereador Ronaldo Salles. Reitero meus mais sinceros sentimentos às famílias dos falecidos e desejo a todos muita força para enfrentar este momento tão difícil", escreveu na rede social.Os feridos por causa do temporal com ventania foram levados para hospitais de Santa Maria, na mesma região, após as unidade de saúde da própria cidade ficarem danificadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para prestar socorro aos atingidos pelo temporal.

Destruição em Tupanciretã

Um temporal com rajadas de vento e granizo causou grande destruição na cidade. Vídeos postados em redes sociais mostram caminhões e carros tombados, postes e árvores pelo chão e escombros cobrindo as ruas. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 quilômetros por hora no local.



"É realmente uma situação jamais vista aqui. Muita destruição na cidade, um cenário de guerra, infelizmente. Há a destruição completa das residências, seus telhado e muros. Há queda de árvore e postes, além de automóveis e carretas virados. É uma coisa impressionante.", afirmou vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB) nessa sexta.



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou o envio de R$ 5 milhões para os moradores de Tupanciretã. Leite fez o anúncio do repasse assim que chegou ao município, na sexta-feira.



Com a destinação dos novos valores, os recursos destinados à recuperação da cidade e dos moradores chegam a R$ 7 milhões. O repasse de outros R$ 2 milhões, como dito por Leite, foi feito via Fundo a Fundo da Defesa Civil e já havia sido anunciado mais cedo em caráter emergencial.

"Supercélula": o fenômeno registrado em Tupanciretã

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil identificou que uma supercélula de tempestade foi responsável pela destruição em Tupanciretã.



"Uma supercélula é uma tempestade severa caracterizada por uma corrente ascendente de ar em rotação chamada mesociclone. Isso permite que a tempestade desenvolva rotação e permaneça organizada por mais tempo, podendo produzir granizo de grande tamanho, rajadas destrutivas e, em algumas situações, tornados", afirma a meteorologista Andrea Ramos.



O fenômeno ocorre quando três condições atmosféricas se combinam: calor e umidade, que fornecem energia; instabilidade, que favorece a subida do ar; e mudanças na velocidade e direção do vento.



A Defesa Civil aponta não ter identificado indícios que confirmassem a ocorrência de um tornado no município.



"As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade."