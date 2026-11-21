Lula disse que deve ir à Universidade Federal Fluminense (UFF) na próxima sexta-feira (27)Reprodução / Youtube
Lula atribuiu a importância da participação do Brasil no evento ambiental à entrega dos chamados Mapas do Caminho e à criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).
O "Mapa do Caminho sobre a Transição para o Afastamento dos Combustíveis Fósseis nos Sistemas Energéticos" estabelece propostas para acelerar a implementação do objetivo. Já o "Mapa do Caminho da Presidência da COP30 para Ampliar Esforços para Parar e Reverter o Desmatamento e a Degradação Florestal até 2030" identifica cinco áreas estratégicas para acelerar a proteção das florestas.
Já o TFFF foi idealizado pelo Brasil e lançado na COP30 e tem meta de US$ 10 bilhões. O objetivo é criar condições para que países que mantêm suas florestas tropicais em pé possam ser recompensados financeiramente por meio da participação de investidores institucionais privados.
"Eu estou muito feliz com a COP, muito feliz com o reconhecimento dos outros países e da sociedade civil de vários países com o papel que o Brasil jogou na COP31", disse Lula ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), que também participa da live.
O presidente iniciou a transmissão dizendo que, na próxima sexta-feira (27), deve ir à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, agradecer aos estudantes que iniciaram a mobilização social no segundo turno das eleições por sua reeleição.
Lula regulariza terra do povo Kayapó e promete dignidade aos indígenas
Lula esteve no município de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, para assinar a portaria declaratória da Terra Indígena Kapôt Nhnore, território do povo Mbêngôkre (Kayapó), ao qual pertence o Cacique Raoni Metuktire.
O presidente afirmou que é preciso ensinar os indígenas a pescar e a plantar da forma mais moderna possível. E, se a terra tiver riquezas, ajudar os indígenas a extraí-las para benefício das suas comunidades e não para o Estado.
“Não é justo a gente demarcar a terra de vocês e vocês continuarem passando fome, sofrendo, bebendo água sem qualidade, dormindo em cama de pedaço de pau. Não é justo”, disse.
“O que a gente quer dar nesse próximo mandato é cidadania. Sem permitir que vocês percam a cultura milenar que vocês têm. A luta continua, mas a vida vai melhorar. Esse é meu compromisso com vocês”, completou.
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