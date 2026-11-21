O ex-presidente passou mal e foi levado ao Hospital DF Star - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ex-presidente passou mal e foi levado ao Hospital DF StarFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 21/11/2026 15:45

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro está internado em unidade de terapia intensiva (UTI), no Hospital DF Star, em Brasília, com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

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Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital neste sábado (21), foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.



“No momento encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea”, diz o texto. Não há previsão de alta hospitalar. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital neste sábado (21), foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.“No momento encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea”, diz o texto. Não há previsão de alta hospitalar.

O boletim informa ainda que não há previsão de alta hospitalar até o momento.



O documento é assinado pelos cardiologistas Brasil Caiado e Leandro Echenique, pelo cirurgião do aparelho digestivo Claudio Birolini, pelo coordenador da UTI Geral, Antonio Aurélio Fagundes Junior, e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.



Histórico



O ex-presidente passou mal nesta sexta-feira (20) e foi levado ao Hospital DF Star para receber atendimento médico. Na ocasião, a ocorrência foi confirmada pelo seu filho Carlos Bolsonaro. De acordo com o hospital, Bolsonaro deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal.

Desde 2018, o ex-presidente já passou por uma série de internações e procedimentos cirúrgicos em razão da facada que levou durante a campanha presidencial de 2018.



Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu deslocamento para a unidade hospitalar. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.



No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.