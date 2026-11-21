Lula reafirmou que, em nenhuma hipótese, vai tirar recurso dos pobres para controlar o orçamento - Ricardo Stuckert / PR

Lula reafirmou que, em nenhuma hipótese, vai tirar recurso dos pobres para controlar o orçamentoRicardo Stuckert / PR

Publicado 21/11/2026 16:17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado (21), durante live nas redes sociais, o projeto de ajuste fiscal do governo e criticou o chamado mercado financeiro por, segundo ele, questionar a seriedade do governo no trato com o gasto público.

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O texto do ajuste foi aprovado pelo Senado e será analisado na próxima semana pela Câmara dos Deputados.



A previsão é reduzir despesas e ampliar a arrecadação, gerando uma economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027 aos cofres públicos federais.



"O mercado sabe porque me conhece, eu fui o presidente que mais fiz superávit primário nesse país. O que eu não posso ficar aceitando é que esse bando de yuppie da Faria Lima fique querendo, toda hora, questionar a seriedade do governo."



De acordo com Lula, essa parcela do empresariado não está preocupada com os pobres, e sim, em ganhar mais dinheiro.



"Quem está preocupado com o povo pobre sou eu, é o meu governo e é você que votou em mim. Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país", afirmou.



O termo yuppie, citado por Lula, é a expressão derivada do inglês young urban professional, que significa jovem profissional urbano, na tradução para o português. O termo foi popularizado nos anos 1980 para designar jovens executivos e profissionais de classe média alta, associados à ambição de ascensão econômica, ao consumo de luxo e à valorização do sucesso financeiro.



A live, comandada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que coordena o grupo Exército do Lula, foi transmitida nas redes sociais de Lula. A gravação ocorreu na residência oficial da Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, nos arredores do Plano Piloto, área central de Brasília.



As lives do Exército de Lula têm sido uma nova estratégia de comunicação do presidente após o sucesso nas redes socais durante campanha eleitoral. Na transmissão, o presidente também rebateu críticas de lideranças políticas da própria esquerda, que nos últimos dias questionaram o ajuste por reduzir despesas do governo.



"Você [Janones] estava comigo nas Filipinas quando saiu a notícia de uma gritaria a respeito de uma suposta reforma fiscal. Na verdade, não houve uma reforma fiscal. O que houve foi um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento ano que vem. Se a gente não tem controle do orçamento, a gente não consegue governar", acrescentou.



Como já havia dito há poucos dias, Lula reafirmou que, em nenhuma hipótese, vai tirar recurso dos pobres para controlar o orçamento.



Ao detalhar que cerca de R$ 33 bilhões do ajuste fiscal serão viabilizados com redução de isenções fiscais e limitações de compensações tributárias para grandes empresas, sem corte de programas sociais, o presidente elogiou o trabalho feito pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que desenhou o projeto.



"Quando você tem pressa em fazer julgamento, você pode condenar a pessoa errada. O Bruno Moretti é uma das pessoas mais sérias que o meu governo tem. E, possivelmente, um dos economistas mais competentes que o governo tem. E, possivelmente, o cara que mais entende de orçamento nesse país. Eu conheço o Bruno Moretti e ele jamais iria me propor cortar um centavo do povo pobre", destacou.

O texto do ajuste foi aprovado pelo Senado e será analisado na próxima semana pela Câmara dos Deputados.A previsão é reduzir despesas e ampliar a arrecadação, gerando uma economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027 aos cofres públicos federais."O mercado sabe porque me conhece, eu fui o presidente que mais fiz superávit primário nesse país. O que eu não posso ficar aceitando é que esse bando de yuppie da Faria Lima fique querendo, toda hora, questionar a seriedade do governo."De acordo com Lula, essa parcela do empresariado não está preocupada com os pobres, e sim, em ganhar mais dinheiro."Quem está preocupado com o povo pobre sou eu, é o meu governo e é você que votou em mim. Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país", afirmou.O termo yuppie, citado por Lula, é a expressão derivada do inglês young urban professional, que significa jovem profissional urbano, na tradução para o português. O termo foi popularizado nos anos 1980 para designar jovens executivos e profissionais de classe média alta, associados à ambição de ascensão econômica, ao consumo de luxo e à valorização do sucesso financeiro.A live, comandada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que coordena o grupo Exército do Lula, foi transmitida nas redes sociais de Lula. A gravação ocorreu na residência oficial da Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, nos arredores do Plano Piloto, área central de Brasília.As lives do Exército de Lula têm sido uma nova estratégia de comunicação do presidente após o sucesso nas redes socais durante campanha eleitoral. Na transmissão, o presidente também rebateu críticas de lideranças políticas da própria esquerda, que nos últimos dias questionaram o ajuste por reduzir despesas do governo."Você [Janones] estava comigo nas Filipinas quando saiu a notícia de uma gritaria a respeito de uma suposta reforma fiscal. Na verdade, não houve uma reforma fiscal. O que houve foi um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento ano que vem. Se a gente não tem controle do orçamento, a gente não consegue governar", acrescentou.Como já havia dito há poucos dias, Lula reafirmou que, em nenhuma hipótese, vai tirar recurso dos pobres para controlar o orçamento.Ao detalhar que cerca de R$ 33 bilhões do ajuste fiscal serão viabilizados com redução de isenções fiscais e limitações de compensações tributárias para grandes empresas, sem corte de programas sociais, o presidente elogiou o trabalho feito pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que desenhou o projeto."Quando você tem pressa em fazer julgamento, você pode condenar a pessoa errada. O Bruno Moretti é uma das pessoas mais sérias que o meu governo tem. E, possivelmente, um dos economistas mais competentes que o governo tem. E, possivelmente, o cara que mais entende de orçamento nesse país. Eu conheço o Bruno Moretti e ele jamais iria me propor cortar um centavo do povo pobre", destacou.

Reforma da Previdência



Ao responder a pergunta de uma espectadora, lida por Janones, o presidente negou que seu próximo governo aumentará a idade mínima da aposentadoria, mas defendeu rigor na fiscalização de irregularidades na Previdência Social.



"Nesse mandato não haverá aumento de idade [de aposentadoria] para as pessoas. O que nós precisamos é cuidar de uma fiscalização correta para que a gente evite que haja abuso com o dinheiro da Previdência. É só isso que vamos fazer".



Em seguida, Lula reafirmou que o salário mínimo continuará a ser reajustado acima da inflação e disse que, sem essa política adotada em seus governos, o piso nacional seria, atualmente, de apenas R$ 900.



O presidente anunciou que vai criar um ministério voltado à população idosa. O Brasil tinha 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,8% da população, segundo o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O contingente cresceu 56% em relação a 2010, quando havia cerca de 20,6 milhões de pessoas nessa faixa etária.



"Quero criar o Ministério dos povos idosos. Eu ainda não sei o nome do ministério. Mas, antes de criar o ministério, eu estou discutindo tudo que existe no brasil que existe de cuidado das pessoas da terceira idade. Não é fazer asilo, eu quero criar centros de lazer."



Tarifa zero



Em outro momento da live, Lula defendeu a proposta de tarifa zero no transporte público aos finais de semana, apresentada ainda durante as eleições. O governo encaminhou ao Congresso uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a gratuidade nesses dias, com financiamento de parte das emendas parlamentares impositivas, para ampliar o acesso da população ao lazer e à convivência familiar.

'Exército do Janones'



Janones foi considerado um dos principais responsáveis pela vitória de Lula nas eleições de 2026, após organizar a comunidade "Exército de Lula", que chegou a ter quase 11 milhões de seguidores. Por meio do grupo de WhatsApp, Janones orientava procedimentos nas redes sociais para que o público aumentasse a distribuição de conteúdos nas redes sociais.



Diante das críticas ao ajuste fiscal feitas por simpatizantes mais à esquerda do governo de Lula, o "Exército do Lula" perdeu seguidores e, hoje, conta com 9,5 milhões de pessoas. O deputado mineiro tem sido visto como uma das principais apostas do governo para aumentar a conexão com o público.