Moraes determinou restrições ao ingresso de dispositivos eletrônicos - Rosinei Coutinho / STF

Moraes determinou restrições ao ingresso de dispositivos eletrônicosRosinei Coutinho / STF

Publicado 21/11/2026 16:34

A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente, que solicitou autorização para a entrada dos filhos do paciente: o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), o deputado federal eleito Jair Renan (PL) e Laura Bolsonaro, a caçula, durante o período de internação. Moraes também permitiu a visita da enteada Letícia Firmino.Moraes, no entanto, determinou restrições ao ingresso de celulares, câmeras e quaisquer outros dispositivos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios do ex-presidente, que atualmente cumpre prisão domiciliar.Bolsonaro, de 71 anos, foi internado no Hospital DF Star após apresentar fortes dores abdominais, associadas às complicações decorrentes da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.Em nota, o hospital confirmou a internação por um quadro de "dor e distensão abdominal" e informou que o ex-presidente seria submetido a exames e investigação diagnóstica. Bolsonaro passou por avaliações na região abdominal, e a equipe médica avalia a necessidade de uma intervenção cirúrgica para desobstrução.Na madrugada deste sábado, 212, o ex-presidente foi submetido a um procedimento de limpeza por meio de sonda, conforme relatou Carlos Bolsonaro nas redes sociais. "Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu.Carlos Bolsonaro mencionou a chance de nova intervenção cirúrgica. "As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio", acrescentou.Até o momento, o Hospital DF Star não confirmou a realização de uma nova cirurgia. Segundo Carlos, a expectativa é de que a equipe médica divulgue mais informações ainda neste sábado.Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Inicialmente, o ex-presidente ficou detido na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Posteriormente, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Atualmente, cumpre prisão domiciliar.