As autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchas - Reprodução / Instagram @portoalegreoficial

As autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchasReprodução / Instagram @portoalegreoficial

Publicado 21/11/2026 20:22

Morreu neste sábado (21) a quarta vítima da tempestade que devastou a cidade de Tupanciretã , no Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20). A vítima é um homem que estava internado no Hospital Universitário de Santa Maria.

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Os outros três mortos são uma mulher de 85 anos, um homem de 84 anos e outro homem de 59 anos, este último era Ronaldo Machado Salles, ex-vereador da cidade pelo PSDB. Ronaldo também foi presidente da Câmara de Vereadores de Tupanciretã. Os outros três mortos são uma mulher de 85 anos, um homem de 84 anos e outro homem de 59 anos, este último era Ronaldo Machado Salles, ex-vereador da cidade pelo PSDB. Ronaldo também foi presidente da Câmara de Vereadores de Tupanciretã.

O município de Tupanciretã, que tem 20 mil habitantes e fica na região central do estado, foi atingido na madrugada de sexta por uma microexplosão. Chuva forte, granizo e ventanias devastaram a cidade e destruíram cerca de 8 mil casas. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h durante o temporal.

Os dados do radar meteorológico de Porto Alegre indicam a atuação da supercélula por volta das 3h19.



A Defesa Civil do RS emitiu, às 2h38, um alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã, indicando risco de granizo grande e vendaval, com risco muito alto de destelhamentos. O alerta teve vigência até as 3h37.

Além das três mortes iniciais, também 60 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil. 15 mil pessoas foram atingidas no município. Além disso, 20 escolas, três estabelecimentos e uma unidade de saúde tiveram estragos.



Tupanciretã foi a cidade que mais sofreu, mas a tempestade também atingiu outros 33 municípios. A Defesa Civil registrou dezenas de ocorrências, todas de danos materiais. Em todos esses lugares houve destelhamento de casas e de estabelecimentos, quedas de árvores e postes, obstrução de ruas e falta de energia e água.



Ao todo, as autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchas.



Diante de todos os estragos, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para auxílio emergencial.



O governo federal também determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi neste sábado para a cidade gaúcha, onde fez, junto com sua comitiva, uma visita técnica às áreas mais atingidas e ainda se reuniu com autoridades locais para estudar ações que possam ser tomadas pelo governo federal.