As autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchasReprodução / Instagram @portoalegreoficial
Os outros três mortos são uma mulher de 85 anos, um homem de 84 anos e outro homem de 59 anos, este último era Ronaldo Machado Salles, ex-vereador da cidade pelo PSDB. Ronaldo também foi presidente da Câmara de Vereadores de Tupanciretã.
A Defesa Civil do RS emitiu, às 2h38, um alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã, indicando risco de granizo grande e vendaval, com risco muito alto de destelhamentos. O alerta teve vigência até as 3h37.
Tupanciretã foi a cidade que mais sofreu, mas a tempestade também atingiu outros 33 municípios. A Defesa Civil registrou dezenas de ocorrências, todas de danos materiais. Em todos esses lugares houve destelhamento de casas e de estabelecimentos, quedas de árvores e postes, obstrução de ruas e falta de energia e água.
Ao todo, as autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchas.
Diante de todos os estragos, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para auxílio emergencial.
O governo federal também determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi neste sábado para a cidade gaúcha, onde fez, junto com sua comitiva, uma visita técnica às áreas mais atingidas e ainda se reuniu com autoridades locais para estudar ações que possam ser tomadas pelo governo federal.
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