Michelle Bolsonaro, que estava em Israel e voltou ao DF, disse que está ao lado do marido e que ele está com 'uma cara boa e não teve febre' - AFP

Michelle Bolsonaro, que estava em Israel e voltou ao DF, disse que está ao lado do marido e que ele está com 'uma cara boa e não teve febre'AFP

Publicado 22/11/2026 10:25

A senadora eleita e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que está internado na UTI Hospital DF Star, em Brasília, por causa de um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Em um post nas redes sociais, publicado no final da noite deste sábado (21), Michelle disse que está ao lado do marido e que ele está com "uma cara boa e não teve febre".