Cinco pessoas morreram em Tupanciretã, município no interior gaúchoReprodução / Instagram
Cinco pessoas morreram em Tupanciretã, município no interior gaúcho, destruído por um vendaval de 114 km/h na sexta-feira (20). A Defesa Civil do Estado também confirmou 265 feridos na cidade
O alerta do Inmet afeta 24 Estados e o Distrito Federal. A situação mais crítica neste domingo inclui a maior parte do Paraná, excluindo o litoral, o norte e noroeste de Santa Catarina, o sul e sudeste do Mato Grosso do Sul e o sudoeste de São Paulo, onde o instituto apontou perigo climático.
Segundo o Inmet, a região pode receber chuvas de até 100 milímetros e rajadas de vento de até 100 km/h, patamares capazes de causar alagamentos e grandes estragos. Também há risco de queda de granizo, corte de energia, queda de árvores e estragos em plantações.
Nos outros Estados, há chance de até 50 mm de chuva e ventos de até 60 km/h. Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, não está área em alerta.
O instituto orienta que a população não se abrigue nem estacione debaixo de árvores ou próximo a torres de transmissão ou placas de rua. Em caso de emergência, é possível entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (193).
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O vendaval que atingiu os 114 km/h afetou 20.090 pessoas em Tupanciretã, deixando 19.780 desalojados e 40 desabrigados. Segundo o último balanço da Defesa Civil do RS, divulgado na manhã deste domingo, 22, 7.796 casas foram destelhadas. Vinte escolas e um hospital também foram danificados. O órgão também registrou a queda de mil árvores e de 5 mil postes ou trechos de fiação.
O governo federal informou estar trabalhando com a Prefeitura da cidade e com o governo gaúcho para recuperar Tupanciretã. A prioridade é realizar ajuda humanitária, seguida pela limpeza da cidade, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura atingida.
"Tudo o que for necessário para auxiliar as pessoas, como alimentação, água, material de higiene pessoal, tudo que diz respeito ao rol de ajuda humanitária, a gente vai disponibilizar recurso urgentemente", afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.
O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra (PP), afirmou ao Jornal Nacional, da TV Globo, que ainda faltam materiais urgentes. "Estamos focando na limpeza da cidade e também na reconstrução. Temos muito maquinário de outros municípios nos fortalecendo, também de órgãos do governo do estado e do governo federal. Mas ainda precisamos de telhas, cimento e, principalmente, de mão de obra para reconstrução."
A Defesa Civil Nacional informou já estar mobilizada em Tupanciretã com engenheiros para elaborar os planos de reconstrução da cidade e estimativa dos custos. Desde sexta-feira, o Exército Brasileiro enviou cerca de 200 militares para apoiar na retirada de entulhos, telhas e destroços e na liberação de calçadas.
Ainda não há estimativa do gasto necessário para recuperar o município. O ministro Waldez Góes defendeu que o dimensionamento dos danos leva tempo e que o trabalho está concentrado nas prioridades mais urgentes. "É muito difícil para qualquer técnico, por mais especialista que seja, mesmo com o auxílio da tecnologia, de drone, você precificar tudo em 48h."
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