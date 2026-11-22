De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavaisReprodução / Instagram @sara_luizaalves
Há 18 pessoas desalojadas e 907 afetadas – atingidas de alguma forma pelo desastre, como por exemplo ficaram sem fornecimento de energia elétrica, água ou comunicações.
De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavais (Cascavel, Foz do Iguaçu, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste, Ubiratã e Verê), 1 por granizo (São José dos Pinhais), e 1 por um tornado (Manoel Ribas).
Verê é o município com maior número de pessoas afetadas (200), seguido de Manoel Ribas (180), onde foi registrado um tornado, e Iguatu (156).
Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, a Copel, às 16h09 deste domingo ainda havia 48.837 consumidores sem energia no estado; a maioria deles na região oeste do Paraná (23.099). A companhia operava com 512 equipes para efetuar a ligação elétrica.
Previsão
“Em áreas especialmente do noroeste e norte central, a combinação desse cenário com a elevação das temperaturas proporciona um ambiente ainda mais instável, com maior chance para temporais intensos, com muitas descargas elétricas, rajadas de vento forte e precipitação de granizo”, diz texto do boletim da Defesa Civil.
A condição deverá se manter ao longo da madrugada da segunda-feira (23), especialmente na faixa norte do estado.
Inmet: alerta laranja de tempestade para RS, SC, PR, SP e MS
A previsão é de chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros no dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
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