De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavais - Reprodução / Instagram @sara_luizaalves

De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavaisReprodução / Instagram @sara_luizaalves

Publicado 22/11/2026 17:35

As tempestades que atingiram o estado do Paraná desde o última sexta-feira (20) danificaram 250 casas e destruíram quatro edificações, segundo boletim da Defesa Civil estadual divulgado neste domingo (22).

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Há 18 pessoas desalojadas e 907 afetadas – atingidas de alguma forma pelo desastre, como por exemplo ficaram sem fornecimento de energia elétrica, água ou comunicações.



De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavais (Cascavel, Foz do Iguaçu, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste, Ubiratã e Verê), 1 por granizo (São José dos Pinhais), e 1 por um tornado (Manoel Ribas).



Verê é o município com maior número de pessoas afetadas (200), seguido de Manoel Ribas (180), onde foi registrado um tornado, e Iguatu (156).



Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, a Copel, às 16h09 deste domingo ainda havia 48.837 consumidores sem energia no estado; a maioria deles na região oeste do Paraná (23.099). A companhia operava com 512 equipes para efetuar a ligação elétrica.

Há 18 pessoas desalojadas e 907 afetadas – atingidas de alguma forma pelo desastre, como por exemplo ficaram sem fornecimento de energia elétrica, água ou comunicações.De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavais (Cascavel, Foz do Iguaçu, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste, Ubiratã e Verê), 1 por granizo (São José dos Pinhais), e 1 por um tornado (Manoel Ribas).Verê é o município com maior número de pessoas afetadas (200), seguido de Manoel Ribas (180), onde foi registrado um tornado, e Iguatu (156).Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, a Copel, às 16h09 deste domingo ainda havia 48.837 consumidores sem energia no estado; a maioria deles na região oeste do Paraná (23.099). A companhia operava com 512 equipes para efetuar a ligação elétrica.

Previsão



Segundo a Defesa Civil, a previsão para este domingo é que um sistema de baixa pressão atmosférica no Norte do Paraguai e a atuação de uma frente com característica estacionária no Paraná deverá manter elevado o fluxo de umidade sobre o estado, favorecendo um ambiente propício para a formação de pancadas de chuva pontualmente forte em curto espaço de tempo.



“Em áreas especialmente do noroeste e norte central, a combinação desse cenário com a elevação das temperaturas proporciona um ambiente ainda mais instável, com maior chance para temporais intensos, com muitas descargas elétricas, rajadas de vento forte e precipitação de granizo”, diz texto do boletim da Defesa Civil.



A condição deverá se manter ao longo da madrugada da segunda-feira (23), especialmente na faixa norte do estado.

Inmet: alerta laranja de tempestade para RS, SC, PR, SP e MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (22) alerta laranja de tempestade, o segundo nível em uma escala de três, para 130 cidades do oeste e do sudoeste de São Paulo, entre elas Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, Assis e Ourinhos. O aviso também abrange áreas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul, num total de 655 municípios, e vale das 8h20 até as 23h59 de hoje.



A previsão é de chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros no dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.