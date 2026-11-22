Podem participar alunos do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio - Reprodução / TV Brasil

Podem participar alunos do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino MédioReprodução / TV Brasil

Publicado 22/11/2026 19:28

Podem participar alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA).As escolas que se inscreverem até 31 de dezembro de 2026 terão quatro vezes mais chance no sorteio dos kits de premiação. A inscrição vai até setembro de 2027.Serão distribuídos R$ 7,7 milhões em prêmios, entre os quais equipamentos para implantação de laboratórios de informática, robótica e ciências, no valor de R$ 100 mil para a escola, além de R$ 8 mil em títulos públicos para gestores e até quatro professores por escola contemplada Serão sorteadas duas escolas públicas por Estado e uma escola privada, totalizando 55 escolas.A prova será aplicada em setembro de 2027. Os resultados serão divulgados em 29 de outubro de 2027.A edição de 2026 foi concluída no começo deste mês, com a marca de 2 milhões de estudantes participantes de 15 mil escolas, localizadas em 3.346 cidades. Desses, 100 mil receberão medalhas.A competição é gratuita e contou com 85% de escolas públicas entre as instituições participantes.Para apoiar a preparação, professores e estudantes têm acesso gratuito aos materiais educativos, com temas sobre planejamento, consumo, prevenção ao endividamento, matemática financeira e investimentos."A OLITEF tem mostrado que é possível aproximar os jovens de temas financeiros de forma acessível, prática e conectada à realidade deles. Quando a escola incorpora esse conhecimento, amplia as possibilidades de formação dos estudantes, das famílias e contribui para que os alunos desenvolvam uma relação mais consciente com o dinheiro e aprendam a utilizar desde cedo conceitos do orçamento familiar e a entender o poder dos juros compostos através dos investimentos", afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.A olimpíada é organizada pelo Tesouro Nacional e pela B3, com apoio do Ministério da Educação e do Banco Central.