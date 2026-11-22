A Defesa Civil gaúcha informou ainda que, em todo o estado, 7.973 casas foram destelhadas - Reprodução / Instagram

A Defesa Civil gaúcha informou ainda que, em todo o estado, 7.973 casas foram destelhadasReprodução / Instagram

Publicado 22/11/2026 19:45

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 46 o número de municípios atingidos pelas chuvas desde sexta-feira (20).

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As novas ocorrências foram registradas nos municípios de Porto Xavier, Santo Cristo, Tuparendi, São Martinho, Três de Maio, Ajuricaba e Nova Boa Vista.



No total, 25.212 pessoas foram afetadas, 19.854 desalojadas, 48 desabrigadas, 265 feridas e cinco mortes foram confirmados.



A Defesa Civil gaúcha informou ainda que, em todo o estado, 7.973 casas foram destelhadas, 682 foram danificadas, duas alagadas e uma casa destruída. Além disso, três estabelecimentos de saúde também sofreram danos, 29 estabelecimentos de ensino foram danificados, quatro outros prédios públicos atingidos e 19 outros estabelecimentos danificados.



A cidade mais afetada foi Tupanciretã, com 7.796 das 7.973 casas destelhadas e cinco mortos. A situação levou o governo federal a reconhecer o estado de calamidade pública no município, o que permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.



Na sequência, aparece São Domingos do Sul que teve 1.434 pessoas afetadas por um vendaval.



Depois vem Lagoa Vermelha, com 820 pessoas afetadas e 20 desalojadas. O município de Jari teve 800 pessoas afetadas por um vendaval, que deixou uma escola, um estabelecimento público e 250 casas danificadas. As novas ocorrências foram registradas nos municípios de Porto Xavier, Santo Cristo, Tuparendi, São Martinho, Três de Maio, Ajuricaba e Nova Boa Vista.No total, 25.212 pessoas foram afetadas, 19.854 desalojadas, 48 desabrigadas, 265 feridas e cinco mortes foram confirmados.A Defesa Civil gaúcha informou ainda que, em todo o estado, 7.973 casas foram destelhadas, 682 foram danificadas, duas alagadas e uma casa destruída. Além disso, três estabelecimentos de saúde também sofreram danos, 29 estabelecimentos de ensino foram danificados, quatro outros prédios públicos atingidos e 19 outros estabelecimentos danificados.A cidade mais afetada foi Tupanciretã, com 7.796 das 7.973 casas destelhadas e cinco mortos. A situação levou o governo federal a reconhecer o estado de calamidade pública no município, o que permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.Na sequência, aparece São Domingos do Sul que teve 1.434 pessoas afetadas por um vendaval.Depois vem Lagoa Vermelha, com 820 pessoas afetadas e 20 desalojadas. O município de Jari teve 800 pessoas afetadas por um vendaval, que deixou uma escola, um estabelecimento público e 250 casas danificadas.

Paraná

As tempestades que atingiram o estado do Paraná desde o última sexta-feira (20) danificaram 250 casas e destruíram quatro edificações, segundo boletim da Defesa Civil estadual divulgado neste domingo (22).



Há 18 pessoas desalojadas e 907 afetadas – atingidas de alguma forma pelo desastre, como por exemplo ficaram sem fornecimento de energia elétrica, água ou comunicações.



De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavais (Cascavel, Foz do Iguaçu, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste, Ubiratã e Verê), 1 por granizo (São José dos Pinhais), e 1 por um tornado (Manoel Ribas).



Verê é o município com maior número de pessoas afetadas (200), seguido de Manoel Ribas (180), onde foi registrado um tornado, e Iguatu (156).



Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, a Copel, às 16h09 deste domingo ainda havia 48.837 consumidores sem energia no estado; a maioria deles na região oeste do Paraná (23.099). A companhia operava com 512 equipes para efetuar a ligação elétrica.