Janarino, de 74 anos, foi encontrado após passar 11 dias perdido na Floresta Amazônica - Reprodução / Arquivo pessoal

Janarino, de 74 anos, foi encontrado após passar 11 dias perdido na Floresta AmazônicaReprodução / Arquivo pessoal

Publicado 22/11/2026 20:13

Um homem de 74 anos com Alzheimer foi encontrado após passar 11 dias perdido na Floresta Amazônica, onde sobreviveu comendo frutos silvestres e dormindo sobre leitos de folhas, informaram socorristas.

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Janarino Ferreira dos Santos desapareceu no último dia 10, após entrar em uma área de mata nos arredores de Macapá, segundo um cartaz divulgado por sua família. Nove dias depois, sua neta Sara Montes pediu no Instagram que as buscas não fossem interrompidas: "Não esqueçam da gente. Não esqueçam do vovô." O desaparecimento mobilizou familiares, bombeiros, guarda-parques e voluntários. Janarino Ferreira dos Santos desapareceu no último dia 10, após entrar em uma área de mata nos arredores de Macapá, segundo um cartaz divulgado por sua família. Nove dias depois, sua neta Sara Montes pediu no Instagram que as buscas não fossem interrompidas: "Não esqueçam da gente. Não esqueçam do vovô." O desaparecimento mobilizou familiares, bombeiros, guarda-parques e voluntários.

Janarino foi encontrado na última sexta-feira (20), a cerca de 10 km do local onde desapareceu, segundo publicações feitas pelo grupo de guardas-parques e por um dos socorristas, que conseguiram identificar o idoso a partir de rastros deixados na mata.



Os vestígios indicavam que o idoso estava conseguindo se alimentar utilizando recursos encontrados na própria floresta. Além dos frutos, os socorristas acreditam que ele sobreviveu graças ao acesso à água encontrada em pequenas fontes naturais existentes na região.

"Havia vários buritis comidos por cutias, mas também encontramos frutos consumidos por uma pessoa. A mordida é diferente. Além disso, encontramos as pegadas dele próximas dali", relatou o mateiro e socorrista Aniel Cardoso.

O guarda-parque Nerivan da Silva contou ao portal g1 que também foram encontrados leitos que o homem havia preparado com folhas de açaí e pegadas que mostravam que ele caminhava em círculos.

"Encontramos uma cama que parecia ter sido usada havia três ou quatro dias e uma outra mais recente", contou o guarda-parque Nerivan da Silva.

Especialista em rastreamento, Nerivan percebeu um padrão nas marcas deixadas no solo que mostravam que o idoso passava diversas vezes pelos mesmos locais.



"Ele fazia um círculo. As pegadas mostravam que ele ia e voltava. Foi aí que tivemos certeza de que ele ainda estava naquela área", explicou.



Para os socorristas, o comportamento pode estar relacionado ao Alzheimer, que provoca desorientação espacial e dificuldades de localização. A partir desse padrão, as buscas passaram a se concentrar em uma área específica da floresta.

Para os socorristas, o fato de Janarino ter sido garimpeiro, com vasta experiência na floresta, pode ter ajudado o idoso a identificar alimentos, buscar água e escolher locais para se abrigar.

Segundo o veículo, o idoso permanece internado.